Apple vydal 1. bety iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 a dalších nových OS

Apple před pár hodinami vypustil první vývojářské bety nových verzí svých operačních systémů. Konkrétně jde o iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6 a další navazující aktualizace, které přicházejí jen pár dní poté, co dorazily ostré verze iOS a iPadOS 26.4. Tempo je tedy opět poměrně svižné a naznačuje, že v Cupertinu mají s letošními systémy ještě poměrně dost plánů.
Vývojáři, kteří jsou zapojeni do programu, si mohou nové bety stáhnout klasicky přes Nastavení, konkrétně v sekci Obecné a Aktualizace softwaru. Stejně jako obvykle je zatím vše dostupné pouze pro registrované vývojáře, ale veřejná beta by se měla objevit v horizontu jednoho až dvou týdnů, pokud Apple nenarazí na zásadnější problémy.
Pokud tedy patříte mezi vývojáře, máte možnost si novinky vyzkoušet už teď. Ostatní si budou muset ještě chvíli počkat, nicméně podle dosavadního tempa bychom se veřejné bety mohli dočkat poměrně brzy. A pak už bude jasnější, zda iOS 26.6 skutečně přinese větší změny, nebo půjde spíš o klidnější mezikrok před tím, než Apple vytáhne těžší kalibr v dalších verzích.