Apple testuje iPhone 19 Pro s displejem zahnutým ze všech stran

Apple podle nových informací testuje prototyp iPhonu 19 Pro, který by mohl přinést jednu z nejvýraznějších designových změn za poslední roky. Známý čínský leaker Digital Chat Station totiž na sociální síti Weibo tvrdí, že kalifornský gigant aktuálně vyhodnocuje model pro rok 2027 s displejem zahnutým přes všechny čtyři hrany zařízení. Jinými slovy, nešlo by jen o klasické zaoblení po stranách, jak jej známe z některých konkurenčních telefonů, ale o panel, který by opticky přetékal i přes horní a spodní okraj.
Podle leakera má testovaný iPhone 19 Pro zatím počítat s průstřelem v displeji pro přední kameru. Face ID by však mělo být kompletně schované pod panelem, což by samo o sobě znamenalo velký posun. Apple se o podobném řešení spekuluje už dlouho a právě rok 2027 se v posledních měsících stále častěji skloňuje jako moment, kdy by mohl přijít skutečně výrazný redesign iPhonu.
Zajímavé je to hlavně v souvislosti s očekávaným jubilejním iPhonem k 20. výročí této produktové řady. O něm se totiž už dříve mluvilo jako o zařízení s displejem bez jakýchkoliv výřezů a průstřelů. Pokud by ale Apple nasadil čtyřstranně zahnutý displej i do běžných modelů iPhone 19 Pro a iPhone 19 Pro Max, vyvstává otázka, čím by pak výroční model odlišil. Jednou z možností tak je, že Pro modely dostanou sice nový zahnutý panel, ale stále s průstřelem pro selfie kameru, zatímco skutečně nepřerušený displej zůstane exkluzivitou nejdražšího jubilejního iPhonu.
Právě schování přední kamery pod displej má být ale podle dosavadních zpráv pro Apple největším oříškem. Face ID se pod panel zřejmě dostat dá, aniž by to zásadně poškodilo uživatelský zážitek. U selfie kamery je to však složitější, protože jakékoliv překrytí displejem může zhoršit kvalitu fotek a videí. A pokud něco Apple nebude chtít riskovat, pak právě viditelný pokles kvality u tak důležité součásti telefonu.
Digital Chat Station přitom nepatří mezi úplně náhodné zdroje. V minulosti správně popsal design iPhonu Air, iPhonu 17 Pro nebo trojitý 48Mpx fotoaparát u iPhonu 17 Pro. Nedávno navíc tvrdil, že první skládací iPhone dorazí pod názvem iPhone Ultra. Přesto samozřejmě platí, že jsme stále u prototypů a interního testování. Do roku 2027 má Apple dost času plány změnit.
Pokud se ale podobný iPhone skutečně dostane do prodeje, může jít o největší vizuální proměnu od příchodu iPhonu X. Apple totiž zjevně hledá cestu, jak se zbavit posledních rušivých prvků na čelní straně a udělat z iPhonu zařízení, které bude zepředu působit téměř jako jeden souvislý kus skla.