Zavřít reklamu

Apple chystá novou éru. Před nástupem nového šéfa překopává vývoj budoucích produktů

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
0

Zhruba před měsícem Apple oznámil zásadní změny ve svém nejvyšším vedení. John Ternus převezme 1. září pozici generálního ředitele a Johny Srouji byl povýšen do širší role hlavního šéfa hardwaru. Podle zprávy agentury Bloomberg Srouji neotálí a již zavádí kroky k celkovému zrychlení vývoje budoucích zařízení.

Mohlo by vás zajímat

Nové tváře v čele designu

Sroujiho hlavním cílem je mnohem lépe propojit inženýry pracující na vlastních čipech s týmy, které tvoří samotné produkty. Největší změna se proto týká divize produktového designu, jejímž úkolem je převést prvotní koncepty do reálných zařízení.

Tuto agendu přebírají po „veteránce“ Kate Bergeron rovnou dva zkušení zástupci. Shelly Goldberg se zaměří na Mac, zatímco Dave Pakula povede vývoj pro Apple Watch, iPad a AirPods. Návrh iPhonů si nadále ponechá Richard Dinh.

MacBook Air M5 LsA 1 MacBook Air M5 LsA 1
MacBook Air M5 LsA 2 MacBook Air M5 LsA 2
MacBook Air M5 LsA 3 MacBook Air M5 LsA 3
MacBook Air M5 LsA 4 MacBook Air M5 LsA 4
MacBook Air M5 LsA 5 MacBook Air M5 LsA 5
MacBook Air M5 LsA 6 MacBook Air M5 LsA 6
MacBook Air M5 LsA 7 MacBook Air M5 LsA 7
MacBook Air M5 LsA 8 MacBook Air M5 LsA 8
MacBook Air M5 LsA 9 MacBook Air M5 LsA 9
MacBook Air M5 LsA 10 MacBook Air M5 LsA 10
MacBook Air M5 LsA 11 MacBook Air M5 LsA 11
MacBook Air M5 LsA 12 MacBook Air M5 LsA 12
MacBook Air M5 LsA 13 MacBook Air M5 LsA 13
MacBook Air M5 LsA 14 MacBook Air M5 LsA 14
MacBook Air M5 LsA 15 MacBook Air M5 LsA 15
MacBook Air M5 LsA 16 MacBook Air M5 LsA 16
Vstoupit do galerie

Důraz na ekosystém a domácnost

Součástí restrukturalizace je i založení zcela nového týmu pro ekosystémové platformy a partnerství. Do jeho čela se postaví Matt Costello, který má na starosti domácí a audio produkty, a Kevin Lynch, jenž aktuálně řídí speciální skupinu zaměřenou na budoucí robotická zařízení.

Tyto rozsáhlé personální rošády dle mého jasně ukazují, že se Apple pod hlavičkou nového vedení snaží zbavit vnitřní byrokracie. Těsnější propojení čipových a produktových inženýrů může mít význam, protože právě vlastní čip je dnes hlavním motorem všeho, co jablečná společnost vyrábí.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.