Apple chystá novou éru. Před nástupem nového šéfa překopává vývoj budoucích produktů

Zhruba před měsícem Apple oznámil zásadní změny ve svém nejvyšším vedení. John Ternus převezme 1. září pozici generálního ředitele a Johny Srouji byl povýšen do širší role hlavního šéfa hardwaru. Podle zprávy agentury Bloomberg Srouji neotálí a již zavádí kroky k celkovému zrychlení vývoje budoucích zařízení.
Nové tváře v čele designu
Sroujiho hlavním cílem je mnohem lépe propojit inženýry pracující na vlastních čipech s týmy, které tvoří samotné produkty. Největší změna se proto týká divize produktového designu, jejímž úkolem je převést prvotní koncepty do reálných zařízení.
Tuto agendu přebírají po „veteránce“ Kate Bergeron rovnou dva zkušení zástupci. Shelly Goldberg se zaměří na Mac, zatímco Dave Pakula povede vývoj pro Apple Watch, iPad a AirPods. Návrh iPhonů si nadále ponechá Richard Dinh.
Důraz na ekosystém a domácnost
Součástí restrukturalizace je i založení zcela nového týmu pro ekosystémové platformy a partnerství. Do jeho čela se postaví Matt Costello, který má na starosti domácí a audio produkty, a Kevin Lynch, jenž aktuálně řídí speciální skupinu zaměřenou na budoucí robotická zařízení.
Tyto rozsáhlé personální rošády dle mého jasně ukazují, že se Apple pod hlavičkou nového vedení snaží zbavit vnitřní byrokracie. Těsnější propojení čipových a produktových inženýrů může mít význam, protože právě vlastní čip je dnes hlavním motorem všeho, co jablečná společnost vyrábí.