Tyto aplikace jsou letošní finalisté prestižních Apple Design Awards! Nepoužíváte je i vy?

V rámci příprav na konferenci WWDC 2026 oznámil Apple před pár hodinami finalisty soutěže Apple Design Awards. Pokud pak netušíte, o co jde, Apple každoročně vybírá nejlepší aplikace a hry v rámci určitých kategorií či okruhů a vítěze vyhlašuje právě na konferenci WWDC. Cílem ocenění Apple Design Awards je vyzdvihnout aplikace s výjimečným designem, inovacemi, nápaditostí a technickými úspěchy. Aplikace byly vybrány v následujících kategoriích: Potěšení a zábava, Inkluzivita, Inovace, Interakce, Společenský dopad aVizuální a grafické zpracování. A kdo jsou letošní finalisté?
Potěšení a zábava – aplikace
- Blippo+
- Metaballs
- Grug
Potěšení a zábava – hry
- PowerWash Simulator
- Is This Seat Taken?
- Ball x Pit
Inkluzivita – aplikace
- Guitar Wiz
- Hearing Buddy
- Structured
Inkluzivita – hry
- Sago Mini Jinja’s Garden
- Pine Hearts
- Civilization VII
Inovace – aplikace
- Detail: AI Video Editor
- NBA: Live Games & Scores
- D-Day: The Camera Soldier
Inovace – hry
- TR–49
- Blue Prince
- Pickle Pro
Interakce – aplikace
- The Outsiders: Athlete Tracker
- Moonlitt: Moon Phase Tracker
- Tide Guide: Charts & Tables
Interakce – hry
- TR–49
- Sago Mini Jinja’s Garden
- Grand Mountain Adventure 2
Společenský dopad – aplikace
- Primary: News in Depth
- Katha Room
- Harvee
Společenský dopad – hry
- Consume Me
- Despelote
- Spilled!
Vizuální a grafické zpracování – aplikace
- Tide Guide: Charts & Tables
- Caradise
- (Not Boring) Camera
Vizuální a grafické zpracování – hry
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Arknights: Endfield
- SILT