Zavřít reklamu

Tyto aplikace jsou letošní finalisté prestižních Apple Design Awards! Nepoužíváte je i vy?

Vše o Apple
J. Jiří Filip
0

V rámci příprav na konferenci WWDC 2026 oznámil Apple před pár hodinami finalisty soutěže Apple Design Awards. Pokud pak netušíte, o co jde, Apple každoročně vybírá nejlepší aplikace a hry v rámci určitých kategorií či okruhů a vítěze vyhlašuje právě na konferenci WWDC. Cílem ocenění Apple Design Awards je vyzdvihnout aplikace s výjimečným designem, inovacemi, nápaditostí a technickými úspěchy. Aplikace byly vybrány v následujících kategoriích: Potěšení a zábava, Inkluzivita, Inovace, Interakce, Společenský dopad aVizuální a grafické zpracování. A kdo jsou letošní finalisté?

apple design awards finalists 2026

Potěšení a zábava –  aplikace

  • Blippo+
  • Metaballs
  • Grug

Potěšení a zábava –  hry

  • PowerWash Simulator
  • Is This Seat Taken?
  • Ball x Pit

Inkluzivita – aplikace

  • Guitar Wiz
  • Hearing Buddy
  • Structured

Inkluzivita – hry

  • Sago Mini Jinja’s Garden
  • Pine Hearts
  • Civilization VII

Inovace – aplikace

  • Detail: AI Video Editor
  • NBA: Live Games & Scores
  • D-Day: The Camera Soldier

Inovace – hry

  • TR–49
  • Blue Prince
  • Pickle Pro

Interakce – aplikace

  • The Outsiders: Athlete Tracker
  • Moonlitt: Moon Phase Tracker
  • Tide Guide: Charts & Tables

Interakce – hry

  • TR–49
  • Sago Mini Jinja’s Garden
  • Grand Mountain Adventure 2

Společenský dopad – aplikace

  • Primary: News in Depth
  • Katha Room
  • Harvee

Společenský dopad – hry

  • Consume Me
  • Despelote
  • Spilled!

Vizuální a grafické zpracování – aplikace

  • Tide Guide: Charts & Tables
  • Caradise
  • (Not Boring) Camera

Vizuální a grafické zpracování – hry

  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  • Arknights: Endfield
  • SILT

Mohlo by vás zajímat

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.