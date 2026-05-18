Nová Siri v iOS 27 nabídne automatické mazání historie

J. Jan Vajdák
Apple se příští měsíc na konferenci WWDC chystá konečně naplnit své sliby ohledně AI. Podle nejnovějších zpráv od Marka Gurmana z agentury Bloomberg se v systému iOS 27 dočkáme zcela samostatné aplikace Siri, která přinese zásadní novinky a funkce vypůjčené z klasických Zpráv.

Důraz na soukromí a promazávání konverzací

Přestože Apple zpočátku váhal s uvedením vlastního textového chatbota, nová Siri to nabídne. Zásadním prvkem celého rozhraní bude podpora automatického mazání historie. Uživatelé si budou moci nastavit, zda chtějí konverzace s umělou inteligencí smazat po třiceti dnech, po jednom roce, nebo si je raději v telefonu ponechat trvale.

Aplikace také nabídne dvě možnosti výchozího zobrazení. Buď se otevře rovnou do okna pro zadání nového dotazu po vzoru ChatGPT, nebo zobrazí seznam dřívějších vláken jako iMessage. Samotná Siri bude sice poháněna pokročilými jazykovými modely Gemini od Googlu, ale Apple naštěstí nezapomíná na bezpečnost. Veškeré procesy tak poběží primárně na jeho vlastních serverech Private Cloud Compute. Google se tak k vašim soukromým dotazům vůbec nedostane a nebude je moci zneužít k trénování svých vlastních sítí.

I přes to, že se jedná o dlouho odkládanou funkci, která měla původně dorazit už v roce 2024, nová Siri ponese s největší pravděpodobností i při podzimním vydání pro veřejnost oficiální označení beta. V interních testovacích verzích iOS 27 se už tato nálepka objevila společně s novým přepínačem, který uživatelům v případě nespokojenosti umožní z této zkušební verze zcela vystoupit.

Myslím, že nasazení automatického mazání historie u konverzační umělé inteligence naprosto zásadní krok k tomu, aby lidé začali aplikaci důvěřovat. Skutečnost, že Apple bude i po letech vývoje označovat „chytřejší Siri“ jako betaverzi, však ukazuje, jak se Apple v této oblasti trápí.

