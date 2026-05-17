O čem se šeptá u Applu: AI agenti v App Storu, revoluční iPhone a reklamy v Mapách

Apple v posledních týdnech řeší několik změn, které mohou výrazně ovlivnit podobu jeho ekosystému v dalších letech. Firma se snaží reagovat na rychlý nástup AI agentů, připravuje jednu z největších designových proměn iPhonu za poslední dekádu a zároveň hledá nové zdroje příjmů v aplikaci Mapy. Některé z těchto plánů se mohou ukázat jako zásadní krok kupředu, jiné už teď vyvolávají otázky mezi vývojáři i uživateli.
Apple hledá způsob, jak pustit AI agenty do App Storu
Apple podle The Information pracuje na novém systému pro aplikace využívající AI agenty a takzvaný vibe coding. Právě tento typ softwaru začíná být pro současná pravidla App Storu problém. AI agenti totiž dokážou sami vytvářet mini aplikace, automatizace, nebo dynamicky měnit chování softwaru podle požadavků uživatele, což Apple dlouhodobě omezuje.
Už letos v březnu firma zablokovala aktualizace některých AI nástrojů, protože porušovaly pravidla kolem spouštění vlastního kódu. Jenže popularita AI programování mezitím prudce roste a Apple si začíná uvědomovat, že současná pravidla přestávají stačit.
Zároveň se intenzivně připravuje nová Siri pro iOS 27. Apple už údajně oslovuje vývojáře kvůli propojení jejich aplikací se Siri a Apple Intelligence. Ve hře jsou rezervace letenek, práce s kalendářem nebo automatické úkoly mezi aplikacemi. Některé firmy ale mají obavy, že Apple časem začne i z AI funkcí vybírat provize podobně jako z App Storu.
Výroční iPhone má odstartovat novou designovou éru
Čím dál častěji se objevují informace o tom, že Apple připravuje pro dvacáté výročí iPhonu výrazný redesign. Model plánovaný na rok 2027 má nabídnout displej zakřivený přes všechny čtyři hrany zařízení, prakticky bez rámečků a bez výřezů.
Podle korejských zdrojů ale půjde jen o první fázi nové technologie. Výroční iPhone má využívat OLED panel, který ještě nebude úplně dokonalý. V silně zakřivených částech displeje se údajně může objevit mírné zkreslení obrazu nebo ztráta jasu.
Apple prý s těmito limity počítá a o rok později chce nasadit výrazně pokročilejší variantu s transparentními IZO elektrodami. Ty mají zlepšit kvalitu obrazu na okrajích a zároveň umožnit ještě tenčí rámečky.
Na změny se už údajně připravují Samsung Display i LG Display. Pokud se současné informace potvrdí, půjde o největší vizuální proměnu iPhonu od příchodu iPhonu X.
Reklamy v Apple Mapách už jsou prakticky za dveřmi
Apple v iOS 26.5 přidal do Map novou sekci Suggested Places a podle všeho tím zároveň připravil základ pro reklamy, které mají do aplikace dorazit ještě letos. Reklamy zatím aktivní nejsou, Apple už je ale interně testuje.
Sponzorovaný obsah se má zobrazovat ve výsledcích vyhledávání i v doporučených místech v okolí. Fungovat to bude podobně jako v App Storu. Firmy budou přihazovat na konkrétní klíčová slova a vítěz získá zvýrazněnou pozici ve vyhledávání.
Apple tvrdí, že reklamy nebudou spojovány s Apple účtem a data o poloze se nebudou sdílet s třetími stranami. Zároveň se ale objevila informace, že personalizované reklamy v Suggested Places nepůjde vypnout.
Právě to může být pro část uživatelů citlivé téma. Apple si totiž dlouhé roky budoval pověst firmy, která nestaví svůj byznys na reklamě. Jenže reklamní divize Applu rychle roste a Mapy představují obrovský prostor pro další monetizaci.