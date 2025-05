O čem se šeptá u Apple: Opatrnější Apple, AI v iOS 19 a baterie iPhonu 17 air

Apple si v posledních letech několikrát „naběhl“ příliš časným oznámením velkých funkcí, které pak měsíce nebo dokonce roky nedokázal dodat. Výsledkem je změna přístupu – v Cupertinu chtějí být do budoucna opatrnější a nové technologie představovat až tehdy, kdy budou opravdu připravené. Kromě toho bude v dnešním souhrnu řeč o AI v iOS 19 a iPhonu 17 air.

Apple bude opatrnější v oznamovaní nových funkcí

Apple plánuje být v oznamování nových funkcí mnohem opatrnější a většinou přestane představovat novinky několik měsíců před jejich skutečným uvedením na trh. Tuto změnu strategie odhalili novináři Mark Gurman a Drake Bennett z Bloombergu v rámci rozsáhlé zprávy o nedostatcích Applu v oblasti umělé inteligence.

Důvodem tohoto kroku je mimo jiné i nedávné zpoždění v uvedení personalizované verze hlasové asistentky Siri, která má být poháněna technologií Apple Intelligence. Apple tyto slibované novinky představil už během loňského WWDC 2024, přičemž původně plánoval jejich dostupnost v průběhu příštího roku. Podobně se společnost potýkala se zpožděním také u nové generace CarPlay, kterou poprvé oznámila už na WWDC 2022. Až minulý týden Apple konečně oznámil spuštění CarPlay Ultra, které se nyní začíná objevovat v luxusních vozech Aston Martin v USA a Kanadě.

Tato zkušenost zřejmě vedla Applu k tomu, aby nově spíše držel novinky pod pokličkou, dokud nebudou připravené k širšímu uvedení. Cílem je minimalizovat situace, kdy jsou funkce oznámeny příliš brzy a pak z různých důvodů zpožděny nebo upravovány, což může vést k frustraci uživatelů i vývojářů. Tento přístup by mohl zajistit lepší sladění očekávání s realitou a stabilnější vývoj produktů Applu v budoucnu.

iOS 19 umožní vývojářům lepší integraci AI do jejich aplikací

Apple chystá v iOS 19 významný krok v oblasti umělé inteligence, který umožní vývojářům snadnější integraci AI funkcí do jejich aplikací. Podle zprávy Bloombergu společnost představí nové softwarové vývojářské prostředí (SDK), které zpřístupní stejné pokročilé jazykové modely, jež Apple využívá ve svých nástrojích Apple Intelligence, například pro shrnutí notifikací, psaní textů, Genmoji nebo Image Playground. Nejprve se však Apple zaměří na menší modely, které lze spouštět přímo na zařízeních, což přispěje k rychlosti a ochraně soukromí uživatelů.

Apple byl v minulosti kritizován za opožděné nasazení personalizovaných funkcí Siri, které měly být součástí iOS 18, ale nakonec byly odloženy až na iOS 19. Některé existující AI funkce, jako jsou Writing Tools či Image Playground, si zatím nezískaly širokou oblibu mezi uživateli. Apple proto doufá, že otevření svých AI modelů vývojářům povede k vytvoření nových a zajímavých využití, která osloví širší publikum.

Dosud mohli vývojáři do svých aplikací integrovat například shrnutí notifikací nebo Genmoji, avšak vytváření vlastních AI funkcí pomocí Apple frameworku nebylo možné. Většina z nich proto využívala třetí strany a jejich modely. Tato situace by se s příchodem iOS 19 měla zásadně změnit.

Oficiální představení těchto novinek Apple plánuje na konferenci Worldwide Developers Conference (WWDC), která se uskuteční v pondělí 9. června.

Fotogalerie iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.02.35 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.02.46 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.02.18 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.01.49 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.02.05 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.01.58 iOS 19 koncept 2025-05-06 v 14.01.39 Vstoupit do galerie

iPhone 17 air baterie

Apple se letos chystá uvést zcela nový model iPhonu s názvem iPhone 17 Air, který má zaujmout svou výjimečnou tenkostí a designem. Zatímco o vzhledu zařízení a jeho kamerovém modulu se v kuloárech hovoří už delší dobu, nyní se na veřejnost dostávají i první podrobnosti o jeho hmotnosti a výdrži baterie.

Podle korejského blogera vystupujícího pod přezdívkou yeux1122 má iPhone 17 Air s 6,6palcovým displejem vážit přibližně 145 gramů, což je srovnatelné s iPhonem SE 2 nebo iPhonem 13 mini. Baterie má mít kapacitu 2 800 mAh, což připomíná iPhone 12 (2 815 mAh). Zdrojem těchto údajů má být údajně „vzorek z ověřené sériové výroby“.

I přes relativně nízkou kapacitu se spekuluje, že Apple využije nový typ vysokohustotní baterie, čímž by se mohla efektivní kapacita zvýšit až o 15–20 %. Tuto možnost v minulosti zmínil i známý analytik Ming-Chi Kuo a zprávy z Asie naznačují, že dodavatel TDK by mohl začít s dodávkami pokročilých křemíkových anodových baterií už koncem června.

Na druhou stranu se objevují i varovné hlasy. Podle reportéra Wayna My z The Information Apple při interním testování zjistil, že pouze 60–70 % uživatelů bude schopno používat iPhone 17 Air celý den bez nutnosti dobíjení – zatímco u jiných iPhonů bývá toto číslo mezi 80–90 %. Apple údajně plánuje nabídnout volitelné bateriové pouzdro, které by mohlo tuto slabinu částečně kompenzovat.

O něco optimističtější je známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který tvrdí, že díky kombinaci hardwareových a softwarových optimalizací by výdrž mohla být srovnatelná se současnými modely.

Z konstrukčního hlediska má být iPhone 17 Air tenký pouhých 5,5 mm a měl by být vybaven energeticky úsporným modemem Apple C1. Zároveň se spekuluje, že bude chybět ultraširokoúhlý fotoaparát, což by mohlo uvolnit prostor pro větší baterii.

Nový iPhone 17 Air má podle dosavadních informací nahradit model „Plus“ a očekává se, že bude představen v tradičním zářijovém termínu.