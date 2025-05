Zaměstnanci Apple prozradili, proč Apple Intelligence selhala

Apple v září 2024 představil řadu iPhone 16 s tím, že jde o zařízení „vytvořené pro Apple Intelligence“. Jenže realita vypadá jinak – funkce dorazily jen částečně a přepracovaná Siri stále chybí. Zaměstnanci společnosti teď odhalují důvody, proč se Apple s umělou inteligencí tak zadrhnul.

Manažeři v Apple podcenili umělou inteligenci

Podle zdrojů blízkých firmě byl hlavním problémem skepticismus vyššího vedení. Viceprezident Craig Federighi údajně dlouho nevěřil, že by se AI mohla stát klíčovým prvkem budoucnosti. A i když někteří manažeři v Apple včas rozpoznali potenciál AI, naráželi na nezájem okolí.

Teprve poté, co Federighi sám vyzkoušel ChatGPT pro osobní projekt, změnil názor – ale v tu chvíli už byl pro Apple náskok konkurence těžko dohnatelný.

Ochrana soukromí jako překážka

Apple je známý svým přístupem k ochraně uživatelských dat – a právě ten firmě podle všeho ztížil trénink vlastních AI modelů. Apple nevyužívá data uživatelů z iPhone a Mac počítačů a umožňuje webům, aby zakázaly sběr dat jeho vyhledávačem.

Zatímco konkurence školí modely na masivních datech, Apple musí spoléhat na zdlouhavější ruční analýzy – údajně má tisíce lidí, kteří výstupy AI ručně vyhodnocují.

Apple nyní pracuje na novém asistentovi „LLM Siri“, který má stávající Siri zcela nahradit. Vývoj ale není bez problémů. John Giannandrea, původně zodpovědný za AI v Apple, přišel o rozhodovací pravomoci. Kontrolu nad vývojem převzal Federighi.

AI od Google a dalších na iPhone?

Apple proto zvažuje spolupráci s externími dodavateli – podle informací jedná s Googlem o nasazení modelu Gemini do iPhone. Do budoucna by uživatelé mohli mít možnost zvolit si i jiný model, například Perplexity.