Apple odhalil přesný program WWDC 2025

Apple dnes představil nabitý program své každoroční Worldwide Developers Conference (WWDC), včetně keynote a přednášky Platforms State of the Union. Tato bezplatná online konference, která proběhne od 9. do 13. června, spojuje komunitu vývojářů Apple ze všech koutů světa a seznamuje je s nejnovějšími technologiemi, nástroji a funkcemi. V průběhu týdne se vývojáři z celého světa budou moct propojit s inženýry a designéry z Applu i nadšenci do Applu a sledovat více než 100 workshopů, které je seznámí s nejnovějšími způsoby, jak vytvářet jedinečnější aplikace a hry napříč produkty od Applu. Více než tisícovka vývojářů a studentů se bude moct osobně zúčastnit speciální akce v Applu Parku v den zahájení konference.

Keynote Apple

9. června, 19:00 SEČ

WWDC25 odstartuje nahlédnutím do průlomových novinek, kterých se dočkají platformy Applu. Zájemci mohou úvodní keynote sledovat na webu apple.com/cz, v aplikaci Apple TV a na youtubovém kanálu Applu. Záznam bude k dispozici po skončení vysílání.

Platforms State of the Union

9. června, 22:00 SEČ

Po keynote se vývojáři seznámí v rámci přednášky Platforms State of the Union s novými změnami v systémech iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS a watchOS a s novými nástroji, které jim pomohou odvádět tu nejlepší práci. Zájemci mohou přednášku Platforms State of the Union sledovat v aplikaci Applu pro vývojáře, na webu a na youtubovém kanálu Applu pro vývojáře. Záznam bude k dispozici po skončení vysílání.

Video workshopy a příručky

V rámci konference WWDC25 se uskuteční více než 100 technicky orientovaných workshopů, které pod taktovkou odborníků z Applu představí nejnovější technologie a frameworky. Zájemci se mohou workshopů zúčastnit v aplikaci Applu pro vývojáře, na webu nebo YouTube. Vývojáři budou mít k dispozici také příručky a dokumentaci, které je provedou nejvýznamnějšími body programu konference.

Individuální a skupinové konzultace

Členové Apple Developer Programu a Apple Developer Enterprise Programu budou mít možnost propojit se s odborníky z Applu v rámci online konzultací i osobních setkání. Vývojáři se budou moct v rámci skupinových konzultací dozvědět o nejvýznamnějších novinkách v reálném čase. Odborníci jim navíc budou připraveni v rámci online schůzek poradit například ohledně Apple Intelligence, designu, vývojářských nástrojů, grafiky a her, strojového učení, jazyku Swift a dalších témat. Inženýři a designéři Applu jim budou k dispozici také na fórech pro vývojáře.

Swift Student Challenge

Apple je patřičně hrdý na svůj program Swift Student Challenge, což je ⁠jeden z mnoha projektů, jehož prostřednictvím podporuje nastupující generaci podnikatelů, kodérů a designérů. Padesátka z letošních vítězů, jejichž projekty vynikaly nad ostatními, už druhým rokem osobně dorazí do Apple Parku na třídenní akci plnou speciálních aktivit.

Vývojáři mají přístup k veškerému obsahu konference WWDC na webu WWDC25, v aplikaci Applu pro vývojáře, na webu pro vývojáře a na youtubovém kanálu Applu pro vývojáře.