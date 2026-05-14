Sběratelská mince se Stevem Jobsem se vyprodala za pouhých jedenáct minut

Americká mincovna v úterý 12. května zahájila oficiální prodej nové jednodolarové mince z prestižní edice American Innovation, která nese podobiznu Steva Jobse. Zájem sběratelů ale naprosto předčil veškerá očekávání a celá kalifornská část edice se beznadějně vyprodala za pouhých jedenáct minut.
Pocta pro vizionáře
Nová mince je součástí sady pro rok 2026, jež oslavuje významné inovace ve čtyřech amerických státech. Kromě domovské Kalifornie jde ještě o Iowu, Wisconsin a Minnesotu. Kalifornskou pamětní minci navrhla designérka Elana Hagler a detailně zobrazuje mladého Steva Jobse na pozadí kopců porostlých duby. Nechybí zde ani nápisy „Steve Jobs“ a slavný slogan „Make Something Wonderful“. Na druhé straně dolaru je tradičně umístěna Socha svobody s heslem „In God We Trust“. Na hraně najdeme rok ražby, značku mincovny a známou frázi „E Pluribus Unum“.
Zahájení prodeje přes webové stránky mincovny odstartovalo úderem poledne. A americká instituce poptávku po jablečném spoluzakladateli těžce podcenila. Během chvíle svítil u všech kalifornských balení nápis o okamžité nedostupnosti. Bleskově se vyprodaly jak sáčky se stovkou mincí za 154,50 dolaru (k dispozici bylo 7 800 kusů), tak i menší ruličky po pětadvaceti mincích za 61 dolarů (celkem 18 150 kusů). To vše i přesto, že nákup byl striktně omezen na maximálně deset kusů na jednu domácnost.
Myslím si, že bleskové vyprodání této pamětní mince jasným důkazem toho, jak obrovský a trvalý kult osobnosti si kolem sebe dokázal Steve Jobs vybudovat. Pro oddané fanoušky a sběratele má takový předmět nevyčíslitelnou emocionální hodnotu. A kdoví, za kolik se tyto mince prodají časem.