Steve Jobs předpověděl před 20 lety, že Apple bude vyrábět produkty jako MacBook Neo

Před více než 20 lety dostal Steve Jobs jednoduchou otázku: proč Apple nedělá levnější počítače pro masy? Jeho odpověď dnes zní téměř prorocky. Jobs tehdy vysvětlil, že Apple chce dělat produkty dostupné pro co nejvíce lidí – ale nikdy za cenu kompromisů v kvalitě. A přesně to dnes Apple dělá. Po letech technologického vývoje dokázal nabídnout Mac za 599 dolarů, aniž by musel obětovat výkon nebo zkušenost, kterou od Applu očekáváme. Když si dnes pustíte následující rozhovor Steva Jobse a reportérky CNET Molly Wood, zjistíte jednu věc: Apple jde přesně po cestě, kterou Jobs popsal už před dvěma dekádami. Pokud tedy bude zase někdo vykládat, jak by se dnes musel Steve Jobs obracet v hrobě, pošlete ho ať si dá ledovou sprchu. Apple totiž dělá přesně to, co Steve už před 20 lety předpovídal. Ostatně podívejte se na následující rozhovor Steva Jobse a Molly Wood.
Molly Wood:
„Ahoj, tady Molly z CNETu. Mám otázku ohledně tržního podílu, což je vlastně téma, ke kterému se pořád vracíme. Často se říká, že kvůli cenám a designu Apple oslovuje spíš menší, takovou elitnější skupinu zákazníků, než širokou masu. Takže se chci zeptat napřímo – je vaším cílem jednou provždy překonat PC v tržním podílu?“
Steve Jobs:
„Víš, já ti řeknu, jaký je náš cíl. Naším cílem je vyrábět ty nejlepší osobní počítače na světě. Chceme dělat produkty, které budeme hrdí prodávat a které bychom bez váhání doporučili své rodině a přátelům. A chceme to dělat za co nejnižší ceny, jaké jen dokážeme. Ale musím říct jednu věc – v našem odvětví existují produkty, za které bychom se prostě styděli. Produkty, které bychom nikdy nedoporučili své rodině nebo přátelům. A my tohle dělat nemůžeme. Prostě nemůžeme prodávat šmejdy. Jsou určité hranice, přes které nepůjdeme, protože víme, kdo jsme a za čím si stojíme. Chceme vyrábět ty nejlepší osobní počítače v celém odvětví. Myslíme si, že v našem odvětví existuje velmi velká skupina lidí, která chce přesně to samé. A zjistíš, že naše produkty většinou nejsou nijak přehnaně drahé. Když si vezmeš produkty konkurence, naceníš je a přidáš všechny funkce, které potřebuješ, aby byly skutečně použitelné, často zjistíš, že ve výsledku stojí víc než naše. Rozdíl je v tom, že my nenabízíme ořezané a nekvalitní produkty. Takové kategorie výrobků u nás prostě nenajdeš. Ale když tyhle věci odsuneme stranou a srovnáš nás s konkurencí, myslím, že z toho vycházíme velmi dobře. A spousta lidí to ostatně říká už zhruba posledních osmnáct měsíců.