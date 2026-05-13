OpenAI vytahuje novou zbraň: Daybreak má s pomocí GPT-5.5 lovit chyby v softwaru

OpenAI zjevně nechce nechat oblast kyberbezpečnosti jen tak ležet ladem a přichází s novou platformou Daybreak, která má firmám pomoci hledat bezpečnostní chyby v jejich softwaru ještě dřív, než se stanou problémem. Jinými slovy, místo hašení požárů až po útoku se má bezpečnost řešit už během samotného vývoje.
Celý systém přitom stojí na kombinaci několika technologií, v čele s modelem GPT-5.5, který má být mozkem celé operace. Daybreak dokáže analyzovat zdrojový kód, vytvářet modely hrozeb a automaticky upozorňovat na potenciálně riziková místa. Jakmile něco najde, vývojáři to mohou rovnou prověřit v izolovaném prostředí a ideálně i okamžitě opravit.
OpenAI tím navazuje na svůj dřívější projekt GPT-5.4-Cyber, který se podle firmy podílel na odhalení tisíců zranitelností. Daybreak ale jde ještě o krok dál a snaží se celý proces zabezpečení dostat přímo do každodenní práce vývojářů, od prvního řádku kódu až po finální nasazení.
Zajímavé je, že OpenAI s tímto krokem vstupuje do prostoru, kde už operuje například Anthropic se svým projektem Project Glasswing. Ten už mezitím nasadily i firmy jako Apple, Microsoft nebo Google, takže je celkem jasné, že se tady začíná formovat další velké technologické bojiště.
K dispozici mají být hned tři varianty modelu, přičemž ty pokročilejší jsou určené pro ověřené prostředí a práci s citlivými daty. OpenAI zároveň naznačuje, že by ráda spolupracovala s co nejvíce firmami, aby bylo možné software zabezpečovat průběžně a ve větším měřítku.
Pokud se tenhle přístup chytne, může to znamenat poměrně zásadní změnu v tom, jak se na bezpečnost díváme. Místo reaktivního řešení problémů by se totiž mohlo konečně začít ve velkém fungovat preventivně. A to je posun, který dnešní digitální svět čím dál víc potřebuje.