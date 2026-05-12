Ukradli Apple zboží za 1,2 milionu dolarů. Pak udělali chybu, která je potopila

Americká prokuratura obžalovala tři muže z ozbrojeného únosu dodávky plné jablečných zařízení. Incident se odehrál letos 3. ledna kolem osmé hodiny ranní před obchodem Apple Store v newyorském nákupním centru Americana Manhasset. Uvnitř vozu se nacházeli dva pracovníci, kteří se právě chystali vyložit iPhony, MacBooky, iPady a hodinky Apple Watch v hodnotě přibližně 1,2 milionu dolarů.
K zaparkované dodávce přistoupili tři ozbrojení agresoři, kterými byli Alan Cedeno-Ferrer, Michael Mejia-Nunez a Ennait Sirett-Padilla. Jednomu ze zaměstnanců svázali ruce stahovacími páskami a zavřeli ho do nákladového prostoru. Druhého donutili s vozem odjet na odlehlé parkoviště na Northern Boulevard, kde ho následně také svázali. Zločinci poté zacouvali s vypůjčenou dodávkou od Home Depot, kterou Cedeno-Ferrer pronajal na falešný řidičák. Veškeré zboží rychle přeložili, oběti zamkli v prázdném autě a uprchli. Jednomu z přepadených se naštěstí podařilo uvolnit a zavolat policii.
Ukradené zboží následně putovalo do pronajatého skladu v New Jersey, odkud bylo přeloženo do dalších vozů. Lupiči ale udělali zásadní chyby. Opuštěná dodávka Home Depot se našla v Bronxu i s nájemní smlouvou, na které policie objevila Cedeno-Ferrerovy otisky prstů. Ten navíc o několik dní později dva kusy ukradených Apple Watch nerozvážně aktivoval. Všem obžalovaným výtečníkům hrozí až 30 let za mřížemi. Myslím, že je naprosto neuvěřitelné zorganizovat takto drzé ozbrojené přepadení za bílého dne, a vzápětí se nechat tak hloupě chytit.