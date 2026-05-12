Máte tento starý router? FBI varuje: okamžitě ho vyměňte!

Americké úřady přišly před pár hodinami s poměrně neobvyklým krokem, který jen podtrhuje, jak vážná situace kolem domácích routerů aktuálně je. Federal Bureau of Investigation spolu s National Security Agency totiž odhalily dlouhodobé útoky na starší síťová zařízení, za nimiž má stát ruská skupina napojená na vojenskou rozvědku. Aby zabránily dalším škodám, získaly dokonce soudní povolení k tomu, aby některé napadené routery na dálku resetovaly.
Za útoky má stát skupina známá jako APT28, která je spojována s ruskou vojenskou rozvědkou GRU. Podle dostupných informací útočníci kompromitovali domácí a malé firemní routery minimálně od roku 2024. Cílem bylo získat přístup k citlivým datům, přihlašovacím údajům nebo komunikaci, což měl právě reset routerů ze strany FBI vyřešit. Tento zásah ale problém definitivně neřeší. Reset zařízení totiž sice může dočasně odstranit škodlivý kód, ale pokud router už nedostává bezpečnostní aktualizace, zůstává zranitelný.
Dobrou zprávou každopádně je, že běžný uživatel se s velkou pravděpodobností mezi ohroženými nenajde. Zmíněné routery jsou totiž už pořádně letité a konkrétní model, na který FBI upozorňuje, se na trh dostal už v roce 2007. Podle britského National Cyber Security Centre, který se hackerskými útoky též zabývá, nicméně nešlo jen o jeden kus hardwaru. Terčem se mělo stát hned několik dalších modelů značky TP-Link, mezi nimi například:
- TP-Link TL-WR841N
- TP-Link LTE Wireless N Router MR6400
- TP-Link Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C5
- TP-Link Wireless Dual Band Gigabit Router Archer C7
- TP-Link Wireless Dual Band Gigabit Router WDR3600
- TP-Link Wireless Dual Band Gigabit Router WDR4300
- TP-Link Wireless Dual Band Router WDR3500
- TP-Link Wireless Lite N Router WR740N
- TP-Link Wireless Lite N Router WR740N/WR741ND
- TP-Link Wireless Lite N Router WR749N
- TP-Link Wireless N 3G/4G Router MR3420
- TP-Link Wireless N Access Point WA801ND
- TP-Link Wireless N Access Point WA901ND
- TP-Link Wireless N Gigabit Router WR1043ND
- TP-Link Wireless N Gigabit Router WR1045ND
- TP-Link Wireless N Router WR840N
- TP-Link Wireless N Router WR841HP
- TP-Link Wireless N Router WR841N
- TP-Link Wireless N Router WR841N/WR841ND
- TP-Link Wireless N Router WR842N
- TP-Link Wireless N Router WR842ND
- TP-Link Wireless N Router WR845N
- TP-Link Wireless N Router WR941ND
- TP-Link Wireless N Router WR945N
Pokud máte doma či v práci některá z routerů uvedených na seznamu výše, doporučení amerických úřadů je v tomhle případě poměrně jednoznačné. Starý router byste dle nich měni okamžitě vyměnit. Vedle toho dává smysl zkontrolovat základní věci jako například automatické aktualizace firmwaru, změnu výchozího hesla nebo vypnutí vzdálené správy, pokud ji nepotřebujete. Pokud pak pracujete na dálku, doporučuje FBI také používat VPN pro přístup k citlivým datům.
Celá situace jen ukazuje, že zastaralé zařízení může být mnohem větší problém, než se na první pohled zdá. Bohužel, na rozdíl od mobilů nebo počítačů se na routery často zapomíná. Přitom jde o klíčový prvek celé domácí sítě.