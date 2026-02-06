Zapněte si v Nastavení tuto funkci a váš iPhone neodemkne ani FBI!

Když se řekne zabavený telefon, většina lidí si automaticky představí, že z něj vyšetřovatelé dřív nebo později vytáhnou všechno. Jenže v jednom čerstvě popsaném případě se to podle dostupných dokumentů zadrhlo na funkci, kterou spousta uživatelů iPhonu vůbec nezná. Řeč je konkrétně o Režimu blokování nebo chcete-li Lockdown Mode. Že nevíte, o co jde? Pak nezoufejte – pro vás tento režim tím pádem není, stejně jako pro nás v redakci. Jedná se totiž o zabezpečení, které do jisté míry hraničí se sebemrskačstvím.
Co se stalo?
Zásah se týkal reportérky The Washington Post Hannah Natanson. Během prohlídky mělo dojít k zabavení několika zařízení včetně iPhonu 13. Zásah měl souviset s vyšetřováním úniků utajovaných informací. Zajímavý detail je v tom, co následovalo. Podle citovaného soudního záznamu jednotka CART (forenzní tým pro analýzu zabavené elektroniky) uvedla, že kvůli zapnutému Lockdown Mode (Režimu blokování) se z iPhonu nepodařilo extrahovat data. Dokument měl být podán zhruba dva týdny po zásahu, což naznačuje, že specialisté se snažili z iPhonu dostat data poměrně dlouho.
Proč je Lockdown Mode tak „nepohodlný“ pro útoky
Režim blokování je podle Applu extrémní bezpečný režim pro velmi malé procento lidí, kteří mohou být cílem vysoce sofistikovaných útoků (typicky špionážní malware). Smysl je jednoduchý. Snížit riziko vniknutí do telefonu tím, že se některé funkce záměrně omezí. Znamená to třeba přísnější zacházení s přílohami ve Zprávách, omezení určitých webových technologií, blokování hovorů přes FaceTime od neznámých kontaktů, nebo to, že se zařízení nepřipojí k příslušenství, pokud není odemčené. K tomu se vypínají i některé možnosti správy zařízení a konfigurační profily. Zkrátka a dobře, iPhone jak jej znáte se aktivací tohoto režimu zásadně změní a bude sice bezpečnější, ale uživatelsky méně komfortní. Pokud vás však přesto aktivace láká, lze tak učinit přes Nastavení – Soukromí a zabezpečení – Režim blokování – Zapnout režim blokování.
Pro koho má smysl a kdy si ho raději nechat vypnutý
Důležité je nicméně dodat, že režim blokování neznamená lepší zabezpečení pro každého. Je to výměna komfortu za maximum ochrany. Dává smysl, pokud jste novinář, právník, politik, nebo zkrátka někdo, kdo je reálně pod hrozbou cílených útoků. Pokud jste běžný uživatel, většinou je lepší držet se osvědčených postupů. Aktualizace systému, silný přístupový kód, dvoufázové ověření a opatrnost u otevírání odkazů.