Apple Watch zůstanou i letos bez Touch ID. Apple raději vsadí na výdrž a zdraví

Spekulace o příchodu Touch ID na Apple Watch se v posledních měsících objevovaly poměrně často, ale podle nových informací z Číny to vypadá, že minimálně letos z nich nic nebude. Apple má totiž úplně jiné priority. Podle dostupných úniků totiž nechce obětovat místo uvnitř hodinek kvůli senzoru otisku prstu. Každý milimetr prostoru je totiž u malého zařízení extrémně cenný.
Pro letošek ho údajně Apple chce raději využít pro větší baterii a pokročilejší zdravotní senzory. Výdrž a funkce pro sledování zdraví jsou totiž věci, které uživatelé řeší každý den a který pro ně mohou být daleko podstatnější než integrace Touch ID, jehož využitelnost by beztak byla u Apple Watch relativně sporadická. Přitom ještě relativně nedávno se objevily náznaky, že by Touch ID mohlo dorazit třeba do bočního tlačítka nebo pod displej. Teď to ale vypadá, že tyto plány skončily minimálně na nějakou dobu v šuplíku.
Fotogalerie
Na velké změny si počkáme
Bohužel se však u Series 12 nečeká ani žádná zásadní designová revoluce, byť se i o ní v minulosti hovořilo coby o oslavě 10. výročí startu prodejů Apple Watch. Redesign je však podle aktuálních informací odsunut s tím, že by mohl přijít nejdříve kolem roku 2028. Do té doby se údajně Apple soustředit spíš na postupná vylepšení, kdy jedním z dlouhodobých cílů má být například neinvazivní měření hladiny cukru v krvi, které je však zatím stále ve fázi vývoje.
Pokud jste tedy čekali na Apple Watch s otiskem prstu, letos na ně zřejmě můžete zapomenout. Apple totiž dle nového úniku raději investuje do věcí, které mají přímý dopad na každodenní používání. A upřímně, delší výdrž a lepší zdravotní funkce budou pro většinu lidí pravděpodobně důležitější než další způsob odemykání.