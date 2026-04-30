Apple ruší nabušený iPad Ultra! Důvod vás nepřekvapí

Označení „Ultra“ se má v příštích letech stát symbolem toho absolutně nejlepšího, co Apple dokáže nabídnout. Jenže zatímco u iPhonů nebo MacBooků se o této řadě mluví čím dál hlasitěji, jeden produkt z ní podle všeho vypadává ještě dřív, než se vůbec stačil pořádně ukázat. Řeč je konkrétně o iPad Ultra.
Ten měl podle dřívějších spekulací dorazit jako obří skládací zařízení s úhlopříčkou kolem 20“ a cenovkou, která by atakovala hranici 4 tisíc dolarů. De facto by se tedy jednalo o experiment na pomezí tabletu a notebooku. Nic takového se však nakonec nestane. Podle spolehlivého leakera Instant Digital totiž Apple plány na uvedení podobného produktu zrušil kvůli slabšímu zájmu o iPady Pro. Právě jejich cílová skupina by totiž byla ve výsledku i cílovou skupinou iPadů Ultra a pokud je tato cílová skupina malá, ve výsledku nemá vývoj podobného zařízení smysl.
iPad Pro má obecně s větším prosazením se mezi uživateli problém, čemuž se však ve výsledku vlastně ani nelze divit. Jedná se totiž o poměrně drahé zařízení, které však zároveň pro mnoho uživatelů nenahradí notebook. A právě to se odráží i na prodejích, které podle analytiků v posledních letech spíš klesají. Na situaci upozorňoval například Ross Young, který musel výrazně snížit odhady prodejů po uvedení poslední generace. A když už má problém prodat se „běžný“ iPad Pro, dává smysl, že Apple začne přemýšlet, jestli má smysl jít ještě výš.
Samotný koncept iPadu Ultra zní přitom opravdu zajímavě. I podle reportéra Mark Gurman z Bloombergu Apple skutečně pracoval na velkém skládacím zařízení, které by mohlo fungovat jako tablet i notebook zároveň. Právě tohle rozkročení mezi dvěma světy je však možná větší problém, než se na první pohled zdá. Interně se totiž prý řešilo, jestli jde vlastně o iPad, nebo spíš o Mac. Když se do toho přidá ještě vyšší hmotnost, technické komplikace kolem displeje a cenovka, která by byla pro většinu lidí mimo realitu, výsledkem je produkt, který sice zní zajímavě, ale v praxi se hledá jen těžko.
Apple tedy sice chce budovat „Ultra“ kategorii jako výkladní skříň svých technologií, ale zároveň si evidentně hlídá, aby tyto produkty dávaly alespoň nějaký obchodní smysl. A právě iPad Ultra je možná ukázkový příklad toho, kdy skvělý nápad narazí na realitu trhu.