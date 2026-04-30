Apple končí s Vision Pro!

Apple Vision Pro
J. Jiří Filip
Když Apple před pár lety představil Apple Vision Pro, mluvilo se o začátku nové éry. Realita však zatím vypadá jinak. Prodeje tohoto produktu jsou totiž naprosto katastrofální a podle zákulisních informací portálu MacRumors proto projekt postupně ztrácí prioritu a Apple se začíná dívat jinam.

Poslední pokus o oživení přišel loni na podzim, kdy headset dostal čip M5 a pohodlnější hlavový most. Jak se však ukazuje, ani větší výkon nebo delší výdrž nestačily k tomu, aby zařízení znovu nastartovalo zájem. Důvody jsou přitom poměrně jasné. Cena kolem 3 500 dolarů je pro většinu lidí mimo realitu a k tomu se přidává i hmotnost přes půl kilogramu, která z Vision Pro nedělá zrovna ideální zařízení na delší používání. Výsledkem je vlažný zájem a podle informací ze zákulisí i nezvykle vysoký počet vrácených kusů.

Celková prodejní čísla mají navíc zůstat kolem 600 tisíc kusů, což je na poměry Applu slabší výsledek, což je i důvod, proč se firma rozhodla část týmu přesunout na jiné projekty. Někteří inženýři už dnes pracují například na vývoji Siri, což dává smysl i s ohledem na rostoucí důraz na umělou inteligenci.

Zajímavé nicméně je, že Apple Vision Pro oficiálně nekončí. M5 verze zůstává v prodeji, ale další generace je momentálně v nedohlednu. Spekulovalo se sice o lehčí a levnější variantě, která by mohla oslovit širší publikum, jenže i tenhle projekt byl údajně odložen. Místo toho Apple sází na vývoj chytrých brýlí, které mají být mnohem praktičtější a blíž běžnému používání. První generace má připomínat koncept, jaký dnes nabízí třeba Ray-Ban ve spolupráci s Metou, tedy brýle s umělou inteligencí, ale bez plnohodnotného displeje.

Právě absence plnohodnotného displeje u chytrých brýlí přitom ve výsledku příliš nepřekvapí. Technologie z Vision Pro je totiž dnes jednoduše příliš náročná na energii i prostor, než aby ji bylo možné nacpat do lehkých brýlí. Apple tak evidentně mění strategii a místo velkého, drahého experimentu se snaží najít cestu k něčemu, co dává větší smysl pro běžné uživatele.

Jestli se Vision Pro někdy vrátí ve velkém stylu, je otázka. Ale jedno je jisté už teď. Apple v oblasti prostorových zařízení rozhodně neřekl poslední slovo, jen možná mění směr, jakým se k němu dostane.

