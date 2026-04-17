Láká vás Apple Vision Pro? Ceny použitých kusů letí strmě dolů

Nevím jak vy, ale osobně si čas od času pohrávám s myšlenkou pořízení Vision Pro, ačkoliv vím, že by mi byl vlastně docela k ničemu. Když jsem si jej však před nějakou dobou vyzkoušel u kolegy Romana, opravdu mě zaujal a i na základě mé krátké zkušenosti musím dát za pravdu těm, kteří o něm hovoří jako o technologickém klenotu. O to víc dokáže překvapit, jak moc ceny použitých kusů v čase klesají. Zatímco startovací cena headsetu je v USA 3499 dolarů, přičemž v zemích EU v čele s Německem je to pak 3699 Euro (byť nyní samozřejmě v novější verzi s čipem M5), na portálech typu eBay lze použité kusy v top stavu u ověřených prodejců sehnat za ceny kolem 2000 dolarů a to i se zárukou.
Najít levné Apple Vision Pro 1. generace je na eBay otázkou několika málo vteřin, přičemž leckdy narazíte i na kousky, u kterých vám prodejce poskytne záruku či příslušenství. Určitý háček je sice v dopravě, která je zejména z USA napočítána na cca 10 000 Kč, nicméně dá se zde narazit i na prodejce z Německa či Polska, kde se bavíme o dopravě za desetinovou cenu. Ve výsledku ale zjistíte, že i když si vyberete headset z USA, vyjde vás nakonec cenově dost podobně jako ty z Německa, protože je v Americe prodávají uživatelé levněji než v Evropě.
Upřímně řečeno, na jednu stranu je možnost sehnat Vision Pro v použitém, stále však perfektním stavu za cenu kolem 50 000 Kč uživatelsky velmi zajímavá a věřím, že leckoho potěší. Na druhou stranu se ale jedná o nepěknou ukázku toho, že se Applu a potažmo vývojářům 3. stran na poli visionOS softwaru stále nedaří (nebo se jim dařit nechce), kvůli čemuž je tak headset pro mnoho jeho dřívějších majitelů dnes už naprosto nezajímavý a snaží se jej zbavit těžce pod cenou. Že tento produkt zatím dost tápe a ztráta jeho hodnoty je opravdu raketová ostatně dokládá fakt, že do prodeje zamířil teprve na konci ledna 2024 a tudíž relativně nedávno slavil teprve dva roky na pultech obchodů. I tak se ale nyní prodává klidně i o 1500 dolarů, tedy v přepočtu nějakých 31 000 Kč levněji (tedy se ztrátou zhruba 43 % z ceny). Jen pro představu, třeba takový iPhone 15 Pro, který se začal prodávat na podzim 2023 a má nad sebou už dvě lepší generace, nyní seženete v použitém TOP stavu se zárukou za 15 990 Kč – tedy se stejnou ztrátou. V případě telefonu si to však lze obhájit lépe právě skrze dvě novější a technicky podstatně zajímavější generace nad ním, což u Vision Pro určitě neplatí. M5 model je totiž sice rychlejší, nikoliv však nějak zásadně lepší.