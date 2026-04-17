Láká vás Apple Vision Pro? Ceny použitých kusů letí strmě dolů

Apple Vision Pro
J. Jiří Filip
Nevím jak vy, ale osobně si čas od času pohrávám s myšlenkou pořízení Vision Pro, ačkoliv vím, že by mi byl vlastně docela k ničemu. Když jsem si jej však před nějakou dobou vyzkoušel u kolegy Romana, opravdu mě zaujal a i na základě mé krátké zkušenosti musím dát za pravdu těm, kteří o něm hovoří jako o technologickém klenotu. O to víc dokáže překvapit, jak moc ceny použitých kusů v čase klesají. Zatímco startovací cena headsetu je v USA 3499 dolarů, přičemž v zemích EU v čele s Německem je to pak 3699 Euro (byť nyní samozřejmě v novější verzi s čipem M5), na portálech typu eBay lze použité kusy v top stavu u ověřených prodejců sehnat za ceny kolem 2000 dolarů a to i se zárukou.

Najít levné Apple Vision Pro 1. generace je na eBay otázkou několika málo vteřin, přičemž leckdy narazíte i na kousky, u kterých vám prodejce poskytne záruku či příslušenství. Určitý háček je sice v dopravě, která je zejména z USA napočítána na cca 10 000 Kč, nicméně dá se zde narazit i na prodejce z Německa či Polska, kde se bavíme o dopravě za desetinovou cenu. Ve výsledku ale zjistíte, že i když si vyberete headset z USA, vyjde vás nakonec cenově dost podobně jako ty z Německa, protože je v Americe prodávají uživatelé levněji než v Evropě.

Apple vision pro Apple_vision_pro
vision pro vision_pro
vision pro apple vision pro apple
apple vision pro sluchatka apple vision pro sluchatka
vision celenka vision celenka
Vstoupit do galerie

Upřímně řečeno, na jednu stranu je možnost sehnat Vision Pro v použitém, stále však perfektním stavu za cenu kolem 50 000 Kč uživatelsky velmi zajímavá a věřím, že leckoho potěší. Na druhou stranu se ale jedná o nepěknou ukázku toho, že se Applu a potažmo vývojářům 3. stran na poli visionOS softwaru stále nedaří (nebo se jim dařit nechce), kvůli čemuž je tak headset pro mnoho jeho dřívějších majitelů dnes už naprosto nezajímavý a snaží se jej zbavit těžce pod cenou. Že tento produkt zatím dost tápe a ztráta jeho hodnoty je opravdu raketová ostatně dokládá fakt, že do prodeje zamířil teprve na konci ledna 2024 a tudíž relativně nedávno slavil teprve dva roky na pultech obchodů. I tak se ale nyní prodává klidně i o 1500 dolarů, tedy v přepočtu nějakých 31 000 Kč levněji (tedy se ztrátou zhruba 43 % z ceny). Jen pro představu, třeba takový iPhone 15 Pro, který se začal prodávat na podzim 2023 a má nad sebou už dvě lepší generace, nyní seženete v použitém TOP stavu se zárukou za 15 990 Kč – tedy se stejnou ztrátou. V případě telefonu si to však lze obhájit lépe právě skrze dvě novější a technicky podstatně zajímavější generace nad ním, což u Vision Pro určitě neplatí. M5 model je totiž sice rychlejší, nikoliv však nějak zásadně lepší.

Mohlo by vás zajímat

Související



