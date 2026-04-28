Zapomeňte na současné MacBooky! Apple chystá Ultra model s dotykovým displejem a čipy budoucnosti

Apple teprve před měsícem odhalil 14″ a 16″MacBooky Pro o nové čipy M5 Pro a M5 Max. V zákulisí se ale už rýsuje mnohem větší revoluce. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se totiž na začátek roku 2027 chystá naprosto zásadní redesign. Jablečný gigant údajně připravuje zcela novou, superprémiovou kategorii s pravděpodobným označením MacBook Ultra, která se usadí na samotném vrcholu jablečné počítačové nabídky.
Dotykový OLED a tenčí šasi
Vůbec poprvé by se do světa Maců měla podívat technologie OLED, která nahradí současné mini-LED panely. Můžeme se tak těšit na dokonalejší černou barvu a oslnivý kontrast. Nasazení OLED panelu navíc inženýrům umožní znatelně ztenčit celé zařízení.
Největší poprask ale bezesporu způsobí přidání dotykové obrazovky. Přestože Steve Jobs myšlenku dotykového Macu kdysi ostře odmítal kvůli horší ergonomii, Apple evidentně mění způsob myšlení a umožní uživatelům plynule střídat klávesnici s dotykovými gesty přímo na monitoru.
Konec výřezu a čipy budoucnosti
Srdcem tohoto prémiového stroje se stanou chystané procesory M6 Pro a M6 Max. Ty budou s největší pravděpodobností vyráběny pokročilým 2nm procesem od TSMC, což zaručí další obrovský skok ve výkonu a efektivitě. Proměnou projde i samotná obrazovka s webkamerou.
Tradiční výřez (notch) má nahradit menší průstřel, na který se naváže interaktivní Dynamic Island, dobře známý z iPhonů. Fanoušky práce na cestách by pak mohla potěšit spekulovaná podpora 5G konektivity přes integrovaný jablečný modem.
Myslím si, že zavedení modelu Ultra pro Apple obrovský obchodní smysl. Původně se sice hovořilo o vydání už koncem letošního roku 2026, ale kvůli celosvětovému nedostatku pamětí se čekání zjevně protáhne. Pokud si odmyslíme extrémní cenovku, která tento stroj nepochybně doprovodí, půjde o ten nejzajímavější počítač s nakousnutým jablkem za posledních několik let.