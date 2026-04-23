WhatsApp nasadí umělou inteligenci na nepřečtené zprávy

WhatsApp plánuje výrazně usnadnit život všem uživatelům, kterým se neustále hromadí nepřečtené zprávy. Populární komunikátor od Mety podle všeho momentálně testuje velmi šikovné rozšíření, které by mohlo ušetřit spoustu času. Umělá inteligence vám nově připraví stručný výtah z několika různých konverzací najednou, a to přímo z hlavní obrazovky.
Konec zdlouhavého pročítání
Server WABetaInfo objevil v nejnovější testovací verzi aplikace zcela nové tlačítko pro vyžádání shrnutí. To se objeví v horní části záložky s chaty ve chvíli, kdy si aktivujete filtr pro nepřečtené zprávy. Doposud uměla AI shrnout pouze „dění uvnitř“ jedné konkrétní konverzace (až po jejím otevření), chystaná novinka vám naservíruje celkový přehled všeho důležitého z více vláken naráz. Okamžitě tak zjistíte podstatu věci, aniž byste museli postupně rozklikávat desítky zpráv od různých lidí.
Důraz na absolutní soukromí
Při zapojení umělé inteligence do soukromých konverzací vyvstávají logické obavy o bezpečí dat. Samotné zpracování textu proto probíhá pod hlavičkou takzvaného Private Processing systému přímo od WhatsAppu. Meta garantuje, že je tvorba shrnutí naprosto bezpečná a maximálně chrání soukromí uživatelů. Novinka je momentálně v aktivním vývoji pro iOS i Android a brzy by se měla dostat k prvním beta testerům.
Podle mě je toto přesně ten typ funkce, kde dává nasazení umělé inteligence ten největší smysl. Každý občas zažije ten moment, kdy po pár hodinách bez telefonu otevře WhatsApp a vyskočí na něj hromada zpráv v několika skupinových chatech. Zjistit jedním rychlým kliknutím, co přesně se řeší a jestli je nutné hned reagovat, ušetří obrovské množství času.