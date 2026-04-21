iPhone s 200MPx teleobjektivem jen tak nebude

Pokud čekáte, že Apple brzy dorovná megapixelové závody s konkurencí, budete si muset ještě chvíli počkat. Podle známého leakera Digital Chat Station totiž Apple sice 200MPx teleobjektiv testuje, ale do iPhonu se má dostat nejdřív kolem roku 2028.
Informace se objevila na čínské síti Weibo a zapadá do toho, co se o přístupu Applu k focení šušká už delší dobu. Firma si má sice nové senzory zkoušet, ale mnohem víc než na honbu za megapixely se soustředí na věci jako optická flexibilita nebo výkon při horším světle.
To ostatně potvrzuje i letošní směřování. iPhone 18 Pro má podle aktuálních informací nabídnout 48MP hlavní snímač s variabilní clonou a stejně tak 48MP teleobjektiv, který má vsadit spíš na lepší zoom a světelnost než na extrémní rozlišení.
Fotogalerie
Zajímavé je, že sám Digital Chat Station ještě v březnu naznačoval, že by se 200MP senzor mohl objevit klidně už příští rok. Teď ale otočil a tvrdí, že dodavatelský řetězec tomu nenasvědčuje. A jeho aktuální pohled navíc potvrzuje i dřívější zpráva od Morgan Stanley, podle které Apple míří s touto technologií právě až k roku 2028.
Ve srovnání s konkurencí tak Apple zůstává opatrnější. Samsung Galaxy S23 Ultra přišel s 200MP fotoaparátem už v roce 2023 a drží se ho i u novějších modelů. Vyšší rozlišení přitom umožňuje zachytit víc detailů, agresivněji ořezávat snímky nebo tisknout ve větších formátech bez ztráty kvality.
Apple ale zjevně sází na jinou kartu. Místo honby za čísly chce dál ladit reálnou použitelnost fotoaparátu. A pokud se potvrdí aktuální informace, 200MP teleobjektiv si nechává jako trumf až na pozdější roky, kdy bude dávat větší smysl nejen marketingově, ale hlavně technologicky.