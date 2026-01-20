iPhone 18 (Pro) RAM paměť: Víme, kolik dostanou letošní modely operační paměti?

Přestože je premiéra iPhonu 18 Pro a 18 Pro Max stále zhruba osm měsíců daleko, téma operační paměti se v zákulisních informacích objevuje čím dál častěji. A tentokrát je to vlastně poměrně jednoduché. Vše nasvědčuje tomu, že Apple u příští generace sáhne po stejném množství RAM napříč celou prémiovou nabídkou.
Analytik Ming-Chi Kuo už loni uvedl, že všechny nové iPhony vydané letos mají dostat 12 GB operační paměti. To by znamenalo nejen iPhone 18 Pro a 18 Pro Max, ale také skládací iPhone Fold. Jinými slovy, Apple by navázal na současnou generaci iPhonu 17 Pro, která už 12 GB RAM nabízí, a dál by v tomto směru nepolevil.
Stejný pohled teď potvrdil i Jeff Pu, který ve své nedávné analytické zprávě uvádí, že iPhone 18 Pro, 18 Pro Max i iPhone Fold budou vybaveny 12 GB paměti typu LPDDR5. A aby toho nebylo málo, čím dál častěji se objevují spekulace, že na 12 GB RAM by mohl povýšit i základní iPhone 18. To by byl poměrně výrazný skok oproti současnému iPhonu 17, který má „jen“ 8 GB.
Pro lepší představu, jak si na tom iPhony s pamětí stojí dnes, aktuální generace vypadá následovně. iPhone 17 má 8 GB RAM, zatímco iPhone 17 Pro, 17 Pro Max i iPhone Air už nabídnou 12 GB. Pokud se úniky potvrdí, příští generace by měla být sjednocená. iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Fold mají všechny dostat shodně 12 GB RAM.
Zajímavé přitom není jen samotné číslo, ale i způsob, jakým má být paměť u iPhonu 18 Pro řešena. V souvislosti s čipem A20 Pro se mluví o tom, že RAM bude integrována přímo na wafer spolu s CPU, GPU a Neural Enginem, nikoliv umístěna vedle čipu, jak je tomu dnes. To by mělo přinést vyšší výkon, lepší efektivitu a znatelný přínos hlavně pro úlohy spojené s Apple Intelligence.
Co se týče časového harmonogramu, Apple má iPhone 18 Pro a 18 Pro Max představit tradičně v září. Základní iPhone 18 má ale dorazit až zhruba v březnu 2027, což zapadá do nové dvoufázové strategie uvádění produktů. Ať už to nakonec dopadne jakkoliv, jedno je zřejmé už teď. Apple bere paměť u iPhonů vážněji než kdy dřív a 12 GB RAM se velmi pravděpodobně stane novým standardem.