Velký únik kolem iPhone 18 Pro: Face ID má zmizet pod displej a Dynamic Island možná končí!

Ačkoliv je představení iPhonů 18 Pro ještě zhruba devět měsíců daleko, internetem už se začínají šířit první konkrétnější úniky. Tentokrát s nimi přišel známý leaker vystupující pod přezdívkou Digital Chat Station, který na čínské sociální síti Weibo zveřejnil informace o velikostech displejů i jedné zásadní novince, na kterou se spekuluje už poměrně dlouho.
Podle jeho zdrojů se Apple u modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max nebude pouštět do změn velikostí samotných displejů. Menší Pro má nabídnout úhlopříčku 6,3 palce, větší Max pak 6,9 palce, tedy úplně stejné hodnoty, jaké známe už z aktuální generace iPhonů 17 Pro. Z hlediska rozměrů tak žádné překvapení nečekejte, což ostatně zapadá do dlouhodobého přístupu Applu, který velikosti mění spíš výjimečně.
Zajímavější část úniku se ale týká čelní strany telefonu. Leaker tvrdí, že oba modely iPhone 18 Pro dostanou Face ID ukryté pod displejem. Právě tohle má být jeden z největších konstrukčních posunů posledních let. Informace navíc zapadají do dřívější zprávy serveru The Information, podle které by se přední kamera měla přesunout do levého horního rohu displeje a klasický pilulkový výřez by tím pádem úplně zmizel.
Fotogalerie
Otázkou zůstává, co to bude znamenat pro Dynamic Island. Pokud by Apple skutečně schoval senzory Face ID pod displej, není zatím jasné, zda Dynamic Island úplně skončí, nebo se bude zobrazovat jen softwarově v určitých situacích. Nabízí se třeba upozornění na nízký stav baterie nebo živé aktivity, které Apple v posledních letech s tímto prvkem hodně spojuje. Zatím ale není jasné, jakou cestou se Apple vydá. Základní iPhone 18 a model označovaný jako iPhone Air 2 by se podle stejného zdroje žádných podobných změn dočkat neměly. Oba telefony mají nadále nabídnout Dynamic Island a velikosti displejů 6,3, respektive 6,5″. I zde má jít o LTPO panely se 120Hz obnovovací frekvencí, což naznačuje, že vyšší plynulost obrazu už se postupně stává standardem napříč celou řadou.
Pokud bychom to měli shrnout, leaker očekává následující kombinace. iPhone 18 má mít 6,3″ LTPO displej se 120 Hz a Dynamic Island. iPhone Air 2 pak 6,5″ LTPO displej se stejnými parametry a rovněž Dynamic Island. iPhone 18 Pro nabídne 6,3″ LTPO displej se 120 Hz a Face ID schované pod displejem. Vrcholný iPhone 18 Pro Max pak dorazí s 6,9″ LTPO panelem, opět se 120 Hz a poddisplejovým Face ID.
Apple by měl tradičně představit modely iPhone 18 Pro a Pro Max v září. Základní iPhone 18 a iPhone Air 2 by se ale podle spekulací mohly zpozdit až na jaro 2027, což by znamenalo další rozdělení řady na dvě vlny. Jak už to u úniků bývá, nic z toho zatím není oficiální. Digital Chat Station má ale za sebou několik poměrně přesných zásahů, takže minimálně jako náznak směru, kterým Apple uvažuje, tyto informace rozhodně stojí za pozornost.