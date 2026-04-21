Apple čelí rekordní pokutě 38 miliard dolarů

Apple sice každoročně vede řadu právních bitev, nicméně tak, která se začíná rozjíždět nyní, prakticky všechny dosavadní citelně převyšuje. Ve hře je totiž částka, která by mohla přepsat historii antimonopolních pokut v technologickém světě. Indie totiž naznačuje, že by Apple mohl v krajním případě čelit sankci až 38 miliard dolarů.
Celý spor se odehrává pod dohledem indického antimonopolního regulátora Competition Commission of India, který dlouhodobě vyšetřuje praktiky Applu na trhu s chytrými telefony a aplikacemi. Jádrem problému je především App Store a způsob, jakým Apple kontroluje distribuci aplikací na iOS.
Apple a App Store pod tlakem z celého světa
Model App Store je dlouhodobě terčem kritiky regulátorů i vývojářů. Apple totiž na iPhonu drží prakticky jedinou oficiální cestu, jak dostat aplikace k uživatelům, a zároveň si určuje vlastní pravidla i provize. Firma se brání tím, že v širším měřítku mobilního trhu není dominantní, protože Android má globálně větší podíl. Regulátoři ale často argumentují opačně – že iOS představuje uzavřený ekosystém, kde má Apple plnou kontrolu nad pravidly hry.
Indie je ale v tomhle případě specifická. Když se vyšetřování v roce 2021 rozběhlo, měl Apple v zemi jen kolem 4% podílu na trhu, dnes se pohybuje zhruba okolo 9 %. I to může hrát roli v tom, jak tvrdě bude případ nakonec posuzován.
Proč hrozí tak obrovská částka
Podle dostupných informací Apple odmítl předat některé finanční údaje, které po něm regulátor požaduje. A právě to může být klíčový problém. Pokud firma nespolupracuje, úřady mohou při výpočtu pokuty vycházet z globálních příjmů, přičemž výše by na základě těchto výpočtů mohla být až 38 miliard dolarů. Nejde tedy o běžnou lokální sankci, ale o potenciálně globálně odvozený postih, který by měl být zároveň signálem i pro další technologické giganty.
Apple navíc podle zpráv stále trvá na tom, že s vyšetřováním nesouhlasí a snaží se jeho průběh právně zpochybnit. Celý spor se v tuto chvíli posouvá do další fáze. Indický regulátor začíná postup urychlovat a stanovil i konkrétní termín slyšení na 21. května. To může být moment, který rozhodne o tom, jak tvrdě se případ nakonec vyvine.
Zatím jde stále o právní spor, ne o finální verdikt. Ale už teď je jasné, že Indie posílá Applu velmi silný signál. A pokud by skutečně došlo na maximální variantu pokuty, šlo by o jeden z největších antimonopolních zásahů v historii technologického průmyslu. Apple se tak ocitá v situaci, kdy nejde jen o další regulaci App Storu, ale o test toho, jak daleko jsou jednotlivé státy ochotné zajít v tlaku na jeho obchodní model.