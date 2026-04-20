Tichá Apple revoluce: Bez plastů a s rekordní recyklací posouvá celý trh

Apple zveřejnil svou výroční zprávu o pokroku v oblasti životního prostředí a letos má rozhodně co oslavovat. Za rok 2025 pocházelo rekordních 30 % všech materiálů napříč dodanými produkty z recyklovaných zdrojů. Společnosti se navíc podařilo splnit jeden ze svých největších cílů. A sice odstranit veškerý plast z prodejních balení.
Stoprocentní recyklace a hvězdný MacBook Neo
Společnost si připsala hned několik významných milníků u konkrétních součástek. Všechny baterie navržené Applem nyní využívají 100% recyklovaný kobalt. Stejně tak magnety spoléhají na 100% recyklované vzácné prvky a u plošných spojů je využito stoprocentně recyklované zlato a cín. Absolutním „ekologickým premiantem“ je pak nový MacBook Neo. Z recyklovaných materiálů je tvořen z neuvěřitelných 60 %, což je nejvíce v historii jablečných produktů.
Aby Apple svůj přechod k cirkulární ekonomice urychlil, spustil v Kalifornii novou recyklační linku s názvem Cora, která díky pokročilým senzorům dosahuje nadstandardní výtěžnosti materiálů. Ruku v ruce s tím představil systém A.R.I.S. poháněný strojovým učením na Macu mini, který partnerům pomáhá přesně třídit elektronický odpad.
Na poli energií a emisí si Apple stále drží více než 60% pokles skleníkových plynů oproti roku 2015. Dodavatelé navíc loni vyprodukovali přes 20 gigawattů čisté energie, což by stačilo k napájení 3,4 milionu domácností v USA na celý rok.
Za mě je Apple v tomto ohledu naprostým lídrem průmyslu. I když se můžeme donekonečna bavit o tom, jak moc je ekologické chrlit každý rok desítky milionů nových zařízení, reálné výsledky v odstraňování plastů z obalů a využívání recyklátů jsou úctyhodné.