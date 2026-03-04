MacBook Neo je nejvíce recyklovaný produkt v historii Applu

MacBook Neo už je oficiálně tady a předobjednávky jsou v plném proudu. Mimo pozornost veřejnosti však možná trochu uniká jedna zajímavost, která si dle mého názoru přesto zaslouží pozornost. A to sice to, že nový MacBook Neo drží rekord, pokud jde o recyklovaný obsah v Apple produktech.
Podle oficiálních slov společnosti Apple v její tiskové zprávě totiž jde o nejvyšší procento vůbec, celé zařízení obsahuje 60 procent recyklovaných materiálů. Z toho je 90 procent hliníku recyklovaného a baterie je vyrobena ze stoprocentně recyklovaného kobaltu. Obal MacBooku vzniká novým procesem, který spotřebuje o polovinu méně hliníku než tradiční metody obrábění, takže ten recyklovaný hliník opravdu tvoří podstatnou část celkového výsledku.
Apple se navíc pochlubil, že se tímhle krokem posouvá blíž k cíli být do roku 2030 uhlíkově neutrální. Z ekologického hlediska jde tedy o zajímavý posun, který ukazuje, že i základní řada MacBooků může být nejen cenově dostupnější, ale zároveň udělat výrazný krok k udržitelnosti. Pro každého, kdo myslí na ekologii a zároveň chce nové technologie, je to zároveň signál, že Apple bere recyklaci vážně a MacBook Neo je toho jasným důkazem.