MacBook Neo jako jasná volba do škol? Toto video vás o tom dokonale přesvědčí

Jablečná společnost zveřejnila nový reklamní spot z kampaně Apple Education. Zaměřuje se v něm na zapojení svých produktů do výuky a hlavní hvězdou není nikdo jiný než nedávno představený MacBook Neo. Ten jde už od svého uvedení doslova na dračku a Apple novým videem dává jasně najevo, kdo je jeho hlavní cílovou skupinou.
Krátké video nás bere přímo do moderní školní třídy a ukazuje plynulou spolupráci mezi iPady a právě novým MacBookem Neo. Apple zde efektně demonstruje sílu svého provázaného ekosystému, ve kterém studenti mohou snadno přenášet poznámky, sdílet projekty přes AirDrop a využívat interaktivní výukové aplikace.
Zatímco iPad ve videu slouží jako kreativní nástroj pro kreslení a rychlé zápisky tužkou Apple Pencil, MacBook Neo nastupuje jako hlavní pracovní stanice pro psaní textů, zpracování dat a náročnější multitasking.
Není žádným tajemstvím, že právě vzdělávací sektor byl hlavním motivem pro vytvoření tohoto dostupnějšího počítače. MacBook Neo se díky velmi agresivní cenovce a plnohodnotnému výkonu stal mezi studenty naprostým fenoménem.
Podle mě je toto video ukázkovým příkladem toho, jak Apple umí prodat nejen samotný hardware, ale především vizi plynulé práce. Koupit studentovi MacBook Neo totiž znamená vtáhnout ho do jablečného ekosystému hned na začátku jeho cesty, z čehož bude firma těžit další desítky let.