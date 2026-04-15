Stává se z Vision Pro herní platforma? Valve na něj vydává zásadní aplikaci

Majitelé Apple Vision Pro se mohou těšit na zajímavý herní přírůstek. Společnost Valve se rozhodla přinést na tuto platformu svou aplikaci Steam Link. Hráči si tak brzy budou moci bezdrátově streamovat oblíbené počítačové hry z Macu nebo PC přímo do brýlí, a to v rámci své domácí sítě.
Hraní ve 4K s jedním velkým háčkem
Aplikace je momentálně ve fázi testování a přístup k beta verzi probíhá přes platformu TestFlight. Valve slibuje vylepšený síťový výkon, podporu streamování v rozlišení až 4K a šikovnou funkci pro dynamické přizpůsobení zakřivení displeje v panoramatickém režimu. Představa, že si zahrajete špičkové tituly na obřím virtuálním plátně v obýváku, zní prostě skvěle.
Přílišné nadšení ale brzdí jedno zásadní omezení. Současná verze je navržena výhradně pro 2D streamování a nepodporuje žádný VR obsah ze Steamu. Zda se této podpory dočkáme někdy v budoucnu, zůstává s otazníkem. Stejně tak Valve zatím neprozradilo ani oficiální datum vydání plné verze.
Podle mě jde zatím o jakési polovičaté řešení. Mít na hlavě jeden z nejpokročilejších headsetů na trhu a streamovat do něj jen ploché hry působí jako nevyužitý potenciál. Pokud by ale Valve v budoucnu VR podporu přidalo, dostal by Vision Pro přístup k obrovské knihovně pohlcujících her. Co na to říkáte?