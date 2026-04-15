První ohebný iPhone nabírá zpoždění, podzimní premiéra ale zůstává v plánu

Že letos Apple velmi pravděpodobně představí svůj první ohebný iPhone není vzhledem k velkému množství nejrůznějších úniků prakticky žádným tajemstvím. Jak se však zdá, hotovo v tomto směru ještě úplně není. Proces vývoje a následné optimalizace výroby totiž sice běží naplno, ale ne úplně podle původního plánu. A i když to nevypadá na zásadní průšvih, tlak na termíny se začíná zvyšovat.
Podle nejnovějších informací z DigiTimes je totiž výroba iPhonu Fold lehce pozadu. Konkrétně se má posunout zhruba o jeden až dva měsíce oproti původnímu harmonogramu. Apple ale zatím nijak neupravil komunikaci směrem k dodavatelskému řetězci, což naznačuje, že oficiální plán stále počítá s uvedením na podzim 2026.
Původně se přitom počítalo s tím, že masová výroba odstartuje už v červnu 2026. Nově to ale vypadá spíš na začátek srpna. I drobný skluz v této fázi však může v případě úplně nového produktu, jakým skládací iPhone bezpochyby je, znamenat poměrně citelné dopady na dostupnost. Ostatně už se objevují i spekulace, že problém může být v testovací fázi EVT (Engineering Validation Test), kde Apple ladí první funkční vzorky. Jinými slovy, zařízení sice existuje, ale ještě není ve stavu, kdy by se dalo bez problémů škálovat do velké výroby.
Zajímavé je i to, že i přes posun výroby zatím nikdo nemluví o reálném odkladu premiéry na rok 2027, jak se objevilo v některých dřívějších spekulacích. Aktuální výklad je spíš kompromisem, kdy se vývoj zdržel, ale Apple to může dohnat ve fázi masové produkce.
To ale zároveň otevírá jednu zásadní otázku, jak na tom telefon bude z hlediska dostupnosti. Pokud se výroba skutečně rozjede až v srpnu a zařízení projde všemi finálními fázemi jen těsně před uvedením, je velmi pravděpodobné, že iPhone Fold dorazí na trh v extrémně omezeném množství. A to by přesně odpovídalo typickému scénáři u úplně první generace nového produktu Applu – vysoká poptávka, nízká dostupnost a prakticky okamžitě vyprodané první várky.
Cenově se navíc počítá s tím, že Apple půjde do prémiového segmentu bez kompromisů. Hovoří se o částce mezi 2 000 až 2 500 dolary, což jasně ukazuje, že půjde o vlajkový experiment, nikoliv masový produkt. Na podzim nás tedy čeká opravdu zajímavá premiéra něčeho, na čem Apple dlouhé roky pracoval a co dost možná rozhodne o tom, jakým směrem se budou smartphony v nadcházejících letech ubírat.