Představil Apple s předstihem první ohebný iPhone? Ne, to jen Huawei ukázal jeho věrnou kopii

Huawei ukázal skládací novinku, která jako by vypadla z plánů Applu. Čínský gigant totiž odhalil model Pura X Max, jehož široký „knižní“ design až nápadně připomíná to, co už delší dobu prosakuje o chystaném skládacím iPhonu od Apple. A právě to je na celé věci možná nejzajímavější.
Zatímco většina dnešních skládacích telefonů sází buď na klasický „flip“ styl, nebo na úzké knížkové provedení, Apple má podle zákulisních informací mířit trochu jinam. Jeho řešení má být širší, praktičtější a víc připomínat malý tablet. A přesně tím směrem se teď vydává i Huawei. Novinka navazuje na loňský model Pura X, který byl prezentován jako netradičně široký „véčkový“ telefon. Pura X Max ale posouvá koncept ještě dál. Podle dostupných materiálů nabídne zařízení použití jak na výšku, tak na šířku, přičemž zadní strana ukrývá trojitý fotoaparát. Detaily zatím chybí, ale už teď je jasné, že Huawei nechce jen dohánět konkurenci, ale zkouší definovat vlastní směr.
Zajímavé je i to, že ještě donedávna se mluvilo o tom, že skládací iPhone bude nejblíže modelu Oppo Find N5. Do hry se ale postupně zapojuje i Samsung, který má údajně pracovat na podobně širokém formátu. Trh se tak začíná pomalu sjednocovat kolem jednoho konceptu, který může být pro běžné používání výrazně praktičtější než současná řešení.
Co se týče samotného skládacího iPhonu, úniky mluví o 5,5“ displeji v zavřeném stavu a zhruba 7,8“ po otevření, tedy velikosti blížící se iPad mini. Apple by tak vsadil na zařízení, které bude kombinovat kompaktnost klasického iPhonu s větší pracovní plochou po rozložení. Premiéra by měla přijít po boku řady iPhone 18 Pro letos v září. A pokud se potvrdí i cenovka okolo 2000 dolarů, bude jasné, že Apple míří rovnou do prémiového segmentu bez kompromisů. Ve hře je navíc i označení iPhone Ultra, které by dávalo smysl vzhledem k tomu, jak moc se má novinka odlišovat od zbytku nabídky. Zda bude novinka stát za to si ještě pár měsíců počkáme. Osobně se na ní ale už opravdu těším a jsem zvědavý, kam mě coby uživatele zvyklého na klasický „pevný“ telefon posune.