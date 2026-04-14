Bývalý šéf jablečné AI John Giannandrea dává Applu definitivní sbohem

John Giannandrea, bývalý šéf jablečné AI, tento týden nadobro opouští společnost. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se čeká už jen na 15. duben, kdy se mu uvolní poslední akciové opce. Končí tak jeho vleklý odchod z Applu, do něhož původně přišel v roce 2018 z Googlu s obrovským renomé.
Pád kvůli umělé inteligenci
Giannandreův vliv začal upadat už v březnu 2025. Podivný start Apple Intelligence a neustálé průtahy s novou Siri přiměly vedení k ráznému kroku. Giannandrea rychle přišel o dohled nad klíčovými týmy včetně robotiky. Poslední měsíce tak trávil spíše v roli poradce, což Gurman trefně popsal jako „odpočinek a čekání na akcie“. Jeho původní agendu si mezitím rozebrali Craig Federighi, Eddy Cue a Sabih Khan.
Proč inženýr s takovými zkušenostmi nakonec selhal? Gurman nabízí zajímavý vhled do fungování společnosti. Není to prý tím, že by Tim Cook nedokázal pracovat s lidmi zvenčí. Jádro problému údajně tkví v tom, že nejvyšší vedení Applu funguje jako malý a velmi uzavřený rodinný podnik. Pokud nepatříte do nejužšího kruhu (do kterého jinak téměř nejde proniknout), nemáte šanci zásadní změny vůbec prosadit.
Podle mě je tento příběh možným důkazem toho, jak moc Apple v oblasti AI naráží na vlastní firemní kulturu. Najmout špičkové talenty je jedna věc, ale odmítnout jim dát volnou ruku, je věc druhá.