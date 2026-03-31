Apple loví u Googlu. Do čela AI marketingu přichází klíčová posila pro Siri i Apple Intelligence

J. Jan Vajdák
Apple pokračuje v restrukturalizaci svých týmů zaměřených na AI. Nejnovějším úlovkem je Lilian Rincon, která přichází přímo z vedení Googlu. Apple potvrdil, že Rincon nastupuje na pozici viceprezidentky pro produktový marketing v oblasti AI.

V této roli bude mít na starosti nejen marketingovou strategii, ale i produktový management Apple Intelligence a Siri. Podléhat bude přímo Gregu Joswiakovi, senior viceprezidentovi Applu pro celosvětový marketing. Lilian Rincon strávila v Googlu devět let, kde naposledy působila jako viceprezidentka pro produktový management. Svou kariéru si navíc budovala i v Microsoftu nebo Skypu. Ve svém rozloučení na síti LinkedIn minulý týden uvedla, že je „nesmírně nadšená z toho, co přijde dál“.

Příchod Rincon je dalším dílkem do skládačky personálních změn, které Apple v posledních měsících provádí. Už v prosinci jablečná společnost přijala Amara Subramanyu, dalšího veterána z Googlu, který zde strávil 16 let. Subramanya nyní působí jako viceprezident pro AI přímo pod Craigem Federighim. Tyto nábory následují po velkém obměně v nejvyšším vedení. V prosinci Apple oznámil, že John Giannandrea odstupuje ze své funkce senior viceprezidenta pro strategii strojového učení a AI. Giannandrea, který do Applu přišel v roce 2018 (rovněž z Googlu), bude do jara 2026 působit pouze jako poradce a poté odejde do důchodu. Apple se touto „rošádou“ snaží dát svému segmentu AI nový impuls a jasnější směr, což bude klíčové pro chystané novinky v iOS 27 a kompletní restart Siri.

Za mě bude počínání Applu na poli AI v následujícím roce velmi zajímavé sledovat. nalejme si čistého vína, Applu zde trochu ujel vlak. Konkurence je daleko. Pokud v tomto roce Apple nepřijde na poli AI skutečně s něčím zajímavým (či aspoň nedožene konkurenci), může mít velký problém.

