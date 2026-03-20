Tim Cook: iPhone bude středobodem digitálního života ještě hodně dlouho

Když se dnes mluví o budoucnosti technologií, často se skloňují pojmy jako rozšířená realita, umělá inteligence nebo nositelná zařízení bez displeje. Přesto Apple podle svého šéfa nepovažuje éru iPhonu ani zdaleka za uzavřenou. Generální ředitel společnosti Tim Cook totiž minulý týden v rozhovoru s Nikiasem Molinou v newyorské Grand Central Terminal naznačil, že iPhone bude podle něj ještě dlouho klíčovým zařízením v každodenním digitálním životě lidí. „Je tu ještě tolik věcí, které s iPhonem můžeme udělat,“ řekl Cook. Podle něj má iPhone i nadále zůstat centrem digitálního ekosystému uživatelů.
iPhone stále dominuje
Na první pohled to může znít jako typická korporátní fráze. Jenže čísla Applu zatím Cookova slova docela jasně potvrzují. iPhone je stále nejdůležitějším produktem firmy a jeho prodeje se drží na rekordních úrovních. V posledním kvartálu dosáhly tržby z prodeje iPhonů 85,2 miliardy dolarů, což je historicky nejvyšší hodnota. Cook tehdy dokonce popsal poptávku po telefonu jako „naprosto ohromující“. Podle Applu padly rekordy ve všech geografických regionech, což znamená, že iPhone se stále prodává skvěle prakticky po celém světě. To je mimochodem docela zajímavý kontrast k častým debatám o tom, že „éra smartphonů už končí“. Realita zatím vypadá přesně opačně.
Nové kategorie zařízení
Zajímavé je především načasování Cookova výroku. Apple totiž v posledních letech výrazně rozšiřuje své portfolio o nové typy zařízení. Vedle headsetu Apple Vision Pro se čím dál častěji mluví o chytrých brýlích s rozšířenou realitou a dalších zařízeních. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Apple postupně hledá technologii, která iPhone jednou nahradí. Cookova slova však naznačují jiný směr, kdy nové produkty mají iPhone spíše doplňovat. Když se podíváme na současný ekosystém Applu, je patrné, že zařízení jako Apple Watch, AirPods, iPad nebo právě Vision Pro fungují nejlépe ve chvíli, kdy je iPhone stále centrálním bodem, který zajišťuje propojení služeb, dat i komunikace mezi jednotlivými zařízeními.
Zásadní milník
Celá debata o budoucnosti iPhonu je navíc o to zajímavější, že se blíží velký milník. Příští rok totiž iPhone oslaví 20 let od svého uvedení. Když Apple představil první model v roce 2007, málokdo si dokázal představit, že z něj vznikne zařízení, které bude pro mnoho lidí hlavním pracovním nástrojem, fotoaparátem, mapou, platební kartou i komunikační platformou v jednom. Dnes je iPhone pro Apple natolik zásadní, že jeho prodeje stále tvoří největší část příjmů společnosti. A i když Apple experimentuje s novými typy zařízení, nic zatím nenasvědčuje tomu, že by měl smartphone v dohledné době zmizet z centra dění.
Samozřejmě nelze vyloučit, že jednou přijde technologie, která smartphone skutečně nahradí. Historie technologií ukazuje, že žádné zařízení není dominantní navždy. Podle Cooka se ale taková změna rozhodně nechystá v nejbližší době. „iPhone tu bude ještě velmi dlouho,“ dodal šéf Applu. A pokud se podíváme na současný stav trhu, je dost možné, že má pravdu. Smartphone je dnes totiž zařízení, které už lidé nenosí jen v kapse, ale opravdu spíše digitální centrum jejich každodenního života.