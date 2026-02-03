Apple táhly k rekordním ziskům přes Vánoce hlavně iPhony

Společnost Apple zveřejnila minulý čtvrtek hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí kalendářního loňského roku a oznámila rekordní tržby ve výši 143,8 miliardy dolarů. Meziročně jde o nárůst o 16 %, přičemž klíčovým tahounem byly opět prodeje iPhonů. Tržby z iPhonů dosáhly za toto období 85,2 miliardy dolarů, což představuje v jediném čtvrtletí historicky nejvyšší hodnotu. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy Apple z iPhonů utržil 69,1 miliardy dolarů, jde o meziroční růst o 23 %.
Lodivod Applu Tim Cook uvedl, že iPhone zaznamenal nejlepší čtvrtletí v historii společnosti, a to napříč všemi regiony. Podle něj byla poptávka po telefonech natolik silná, že výrazně překonala interní očekávání. Tyto výsledky potvrzují, že i po letech zůstává iPhone klíčovým pilířem celého podnikání Applu. Současná produktová řada zahrnuje modely iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Apple tradičně nezveřejňuje detailní rozdělení prodejů podle jednotlivých modelů, nicméně uvedl, že růst tržeb byl tažen celou rodinou iPhone 17. Čtvrté čtvrtletí zároveň zahrnovalo hlavní vánoční nákupní sezónu, během níž se iPhony staly jedním z nejčastějších dárků. Koupi jste v posledním čtvrtletí předchozího roku nový iPhone?