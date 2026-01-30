Tim Cook napsal po delší době dopis zaměstnancům. Radostný ale není

Šéf Applu Tim Cook se vyjádřil k událostem v americkém Minneapolisu, kde byli v průběhu ledna při zásazích federálních imigračních agentů zastřeleni dva lidé. V interním e-mailu adresovaném zaměstnancům Applu, který získal reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg, Cook uvedl, že je událostmi „hluboce zarmoucen“.
Ve svém sdělení zaměstnancům zdůraznil především potřebu uklidnění situace a návratu k základním hodnotám. Podle Cooka je Amerika nejsilnější ve chvíli, kdy dokáže jednat v souladu se svými ideály, chovat se ke každému s důstojností a respektem bez ohledu na původ a nezapomínat na společnou lidskost. Právě tyto principy podle něj Apple dlouhodobě zastává a považuje je za nedílnou součást své firemní kultury.
Cook se v e-mailu také zmínil o tom, že v uplynulých dnech vedl rozhovor s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem, během kterého mu své postoje k aktuální situaci sdělil. Detaily rozhovoru ale nijak nerozváděl, pouze dodal, že si váží prezidentovy ochoty o podobných tématech diskutovat.
V samotném textu zprávy zaměstnancům Cook píše, že jeho myšlenky a modlitby směřují k rodinám obětí, zasaženým komunitám i všem lidem, kterých se události dotkly. Zároveň vyzdvihl empatii zaměstnanců Applu a jejich zájem o dění mimo zdi firmy, což označil za jednu z největších sil společnosti.
Ačkoliv Cook ve svém vyjádření nebyl zcela konkrétní, jeho slova podle všeho reagují na smrt sedmatřicetiletého Alexe Prettiho, zdravotní sestry pracující na jednotce intenzivní péče pro americké ministerstvo pro záležitosti veteránů. Ten byl v Minneapolisu smrtelně postřelen federálními imigračními agenty po sobotním incidentu, který vyvolal výraznou vlnu kritiky a veřejného pobouření. Už na začátku ledna byla ve stejném městě zastřelena také sedmatřicetiletá básnířka Renée Good, a to při zásahu agenta imigrační a celní správy ICE.
Cookovo vyjádření přišlo krátce poté, co čelil kritice za svou účast na soukromé projekci připravovaného dokumentárního filmu Melania v Bílém domě. Akce se konala jen několik hodin po smrti Alexe Prettiho a podle některých kritiků působilo Cookovo vystoupení na VIP akci v daný moment velmi nešťastně.
Tim Cook dlouhodobě udržuje pracovní vztah s prezidentem Trumpem a ani v minulosti se netajil snahou s ním komunikovat napřímo. Loni mu například věnoval dar v podobě ryzí zlaté cihličky o hmotnosti 24 karátů. Aktuální události v Minneapolisu ale znovu ukazují, že i technologičtí lídři se čím dál častěji dostávají do situací, kdy jsou nuceni reagovat na složitá společenská a politická témata, která přesahují svět technologií.