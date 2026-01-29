Jak špatně se prodává iPhone Air? Toto srovnání vám vyrazí dech

V souvislosti s loni představeným iPhonem Air slýcháme takřka od startu jeho prodejů o tom, že se telefon v porovnání nejen se zbylými loňskými modely, ale i předešlými modelovými řadami velmi špatně prodává. Nějaké ty zastánce sice tento supertenký elegán má, nicméně je jich dle všeho naprosté minimum. To ostatně potvrzuje i nová zpráva spolehlivého leakera Ice Universe, který přišel s velmi zajímavým a pro Apple opravdu nepříjemným srovnáním prodejů iPhonů Air s iPhony 17 (Pro). Konkrétně porovnal prodeje v Číně, kde nejeden analytik prorokoval iPhonu Air úspěch vzhledem k jeho rozměrům i chuti Číňanů používat tenké telefony. Air jim však evidentně nechutná.
Zdroje leakera totiž tvrdí, že zatímco iPhonů 17 (Pro) se prodalo od startu prodejů více než 17 milionů jednotek, u iPhonu Air dokázal Apple v zemi prodat pouhopouhých 200 000 kusů. Jedná se tedy o skoro až neuvěřitelný nepoměr, který jasně ukazuje, že o tenký model s řadou kompromisů mezi uživateli zkrátka není zájem. O to víc se nabízí otázka, zda Apple do budoucna zkusí myšlenku iPhonů Air oživit vylepšeným modelem, nebo nechá tenké telefony na propadlišti dějin. V současnosti se sice šušká o tom, že s druhou generací se stále počítá, nicméně Apple ji může lusknutím prstu smést ze stolu, nebude-li přesvědčen o tom, že dokáže reputaci Air řady napravit. A co si o iPhone Air myslíte vy?
Kupoval sem pro kluka a za me je to nejhezčí iPhone co jsem kdy držel v ruce ….
Přesně tak… Mám ho a je super, žádné limity nepociťuji po přechodu z 15 Pro Max pouze benefity.
Alespoň bude mít jednou větší historickou hodnotu 👍