Jak špatně se prodává iPhone Air? Toto srovnání vám vyrazí dech

iPhone
Jiří Filip
3

V souvislosti s loni představeným iPhonem Air slýcháme takřka od startu jeho prodejů o tom, že se telefon v porovnání nejen se zbylými loňskými modely, ale i předešlými modelovými řadami velmi špatně prodává. Nějaké ty zastánce sice tento supertenký elegán má, nicméně je jich dle všeho naprosté minimum. To ostatně potvrzuje i nová zpráva spolehlivého leakera Ice Universe, který přišel s velmi zajímavým a pro Apple opravdu nepříjemným srovnáním prodejů iPhonů Air s iPhony 17 (Pro). Konkrétně porovnal prodeje v Číně, kde nejeden analytik prorokoval iPhonu Air úspěch vzhledem k jeho rozměrům i chuti Číňanů používat tenké telefony. Air jim však evidentně nechutná.

iPhone 16 Plus vs iPhone Air iPhone 16 Plus vs iPhone Air
iPhone 16 vs iPhone Air iPhone 16 vs iPhone Air
iPhone 17 vs iPhone Air iPhone 17 vs iPhone Air
iPhone Air vs iPhone 16 Plus iPhone Air vs iPhone 16 Plus
iPhone Air vs iPhone 16 Pro foto iPhone Air vs iPhone 16 Pro foto
iPhone Air vs iPhone 16 Pro iPhone Air vs iPhone 16 Pro
iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto iPhone Air vs iPhone 17 Pro foto
iPhone Air vs iPhone 17 Pro iPhone Air vs iPhone 17 Pro
iPhone Air 8 iPhone Air 8
iPhone Air 7 iPhone Air 7
iPhone Air 6 iPhone Air 6
iPhone Air 5 iPhone Air 5
iPhone Air 4 iPhone Air 4
iPhone Air 3 iPhone Air 3
iPhone Air 2 iPhone Air 2
Zdroje leakera totiž tvrdí, že zatímco iPhonů 17 (Pro) se prodalo od startu prodejů více než 17 milionů jednotek, u iPhonu Air dokázal Apple v zemi prodat pouhopouhých 200 000 kusů. Jedná se tedy o skoro až neuvěřitelný nepoměr, který jasně ukazuje, že o tenký model s řadou kompromisů mezi uživateli zkrátka není zájem. O to víc se nabízí otázka, zda Apple do budoucna zkusí myšlenku iPhonů Air oživit vylepšeným modelem, nebo nechá tenké telefony na propadlišti dějin. V současnosti se sice šušká o tom, že s druhou generací se stále počítá, nicméně Apple ji může lusknutím prstu smést ze stolu, nebude-li přesvědčen o tom, že dokáže reputaci Air řady napravit. A co si o iPhone Air myslíte vy?

