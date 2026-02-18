Apple chystá AI produktovou revoluci! Tyto 3 novinky nám mají v budoucnu zásadně usnadnit život

Pokud jste fanoušky nositelné elektroniky z dílny Applu, následující řádky vás dost možná potěší. Podle informací, se kterými přišel před pár hodinami Bloomberg, totiž v Cupertinu zrychlují práce hned na třech typech nositelných AI zařízení, která by měla v budoucnu fungovat jako jakási „prodloužená ruka“ iPhonu, podobně jako tomu je nyní třeba u Apple Watch. Konkrétně má jít o chytré brýle, nositelný AI pin a také AirPods vybavené kamerami. A společným jmenovatelem všech těchto produktů má být chytřejší verze Siri, na které Apple dlouhodobě pracuje.
Zjednodušeně by se tedy dalo říci, že Apple podle všeho míří k tomu, aby měl uživatel kolem sebe zařízení, která budou neustále „vidět“ a „slyšet“ svět okolo, vyhodnocovat kontext a na základě toho pomáhat. Nejde tedy jen o další gadgety, ale spíš o nový způsob interakce s AI v každodenním životě.
Chytré brýle už za dva roky?
Nejvíc pozornosti logicky přitahují chytré brýle. Ty mají přímo konkurovat brýlím Ray-Ban od Mety, přičemž Apple už má mít hotové funkční prototypy a cílit na uvedení někdy v roce 2027. Výroba by se přitom mohla rozběhnout už koncem roku 2026.
Zajímavé je, že Apple podle všeho u těchto brýlí nepočítá s žádným displejem v čočkách, ale celé ovládání má stát na hlasu a komunikaci se Siri. Brýle budou vybaveny dvojicí kamer, kdy jedna poslouží pro pořizování fotek a videí, druhá bude snímat okolí čistě pro potřeby AI, tedy pro rozpoznávání prostředí, objektů a vzdáleností, podobně jako dnes funguje LiDAR na iPhonu. Apple se navíc chce odlišit kvalitou zpracování a prémiovými materiály, přičemž si má vyrábět vlastní obroučky místo spolupráce s existujícími značkami.
V praxi by brýle měly zvládat telefonování, poslech hudby, focení, natáčení, navigaci nebo třeba možnost podívat se na objekt a zeptat se, co to je díky funkci Visual Intelligence. Spekuluje se i o funkcích typu čtení fyzického textu, přidávání událostí do kalendáře nebo živý překlad. Jinými slovy, spíš než „cool hračka“ by to měl být celodenní AI společník.
Přívěšek, který vás bude všude doprovázet
Druhým zařízením ve vývoji je takzvaný AI pin, tedy malý přívěsek nebo klipsna, kterou by si uživatel připnul na oblečení nebo nosil na krku. Tady je Apple zatím opatrnější a není prý vyloučeno, že projekt nakonec skončí v šuplíku. Pokud ale přežije, mohl by se objevit rovněž kolem roku 2027.
Pin má obsahovat kameru s nižším rozlišením, která nebude sloužit k focení, ale čistě k tomu, aby AI „viděla“, co se kolem děje. Doplněna má být mikrofonem pro komunikaci se Siri a případně i reproduktorem. Většina výpočtů by se odehrávala na iPhonu, takže pin má fungovat spíš jako jeho doplněk než samostatné zařízení. Někteří zaměstnanci Applu ho údajně popisují jako „oči a uši iPhonu“, což docela dobře vystihuje jeho roli.
A ačkoliv se může zdát tato myšlenka „na první dobrou“ jako zvláštní, osobně bych podobný gadget po mé nedávné zkušenosti s Plaud produkty přivítal. Pokud by totiž tento AI pin od Applu rozšířil využitelnost iPhonu a zároveň by třeba byl taktéž schopný zaznamenávat mé myšlenky de facto kdykoliv budu potřebovat (tedy třeba, když mě napadne nějaké pěkné téma na článek během řízení, procházky v lese a tak podobně), určitě by se jednalo o kousek, který by uživatelský komfort povznesl.
AirPods jako osvědčená klasika
Třetí kategorií jsou AirPods s kamerami, o kterých se mluví už delší dobu. Vývoj je zde dál než u AI pinu a podle Bloombergu by se mohly objevit klidně už letos. Stejně jako u pinu nepůjde o kamery pro focení, ale spíš o snímače poskytující vizuální kontext pro AI. Cílem je opět rozšířit schopnosti Siri a nabídnout jí více informací o okolním světě.
Samotná Siri je přitom stále tak trochu ve fázi přerodu. Některé slíbené novinky se zpozdily a plnohodnotná „chatbotová“ verze má dorazit až s iOS 27. Podle dostupných informací by navíc měla částečně využívat modely vyvíjené společností Google, což je samo o sobě poměrně zajímavé. Co je pak spíš smutné než zajímavé, je to, že se nyní údajně při vývoji Siri objevily opět problémy, které ji měly zase o trochu odložit. Z plánovaného iOS 26.4 tedy dost možná sejde.
AI budoucnost v podání Applu vypadá zajímavě
Apple si zjevně připravuje půdu pro svět, ve kterém už nebude hlavním rozhraním jen displej telefonu, ale kombinace hlasu, kamer a kontextového porozumění. Některé z těchto produktů se možná nikdy nedostanou na trh, jiné se časem promění. Ale směr je poměrně jasný. A pokud Apple dokáže tyto koncepty dotáhnout tak, aby byly stejně „neviditelné“ a přirozené jako dnes třeba AirPods, může to být jeden z největších posunů v tom, jak technologie používáme. Jedním dechem se ale sluší dodat, že ruku v ruce s AI produkty musí jít i podpora jazyků, bez které by byla jejich uživatelská základna dost limitovaná.