Recenze Plaud AI záznamníků: Když diktafon přestane být pasivní krabičkou a začne skutečně pomáhat

AI hlasové záznamníky jsou produktová kategorie, která ještě před pár lety prakticky neexistovala. Dnes se však o ní alespoň dle mého názoru začíná mluvit čím dál hlasitěji a to hlavně díky značce Plaud, která hraje v tomto segmentu hodně výraznou roli. Ne proto, že by vymyslela samotné nahrávání hlasu, ale proto, že ho dokázala propojit s umělou inteligencí způsobem, který dává smysl v reálném životě. To jinými slovy znamená, že produkty z dílny Plaud nemají za cíl jen zaznamenat, ale taktéž pochopit, strukturovat, propojit a hlavně z toho vytěžit maximum. Přesně na tom stojí jak Plaud Note Pro, tak Plaud Note Pin coby dva produkty, které cílí na trochu jiný typ uživatele, ale sdílí stejnou filozofii. A jelikož mi oba nedávno dorazily na vyzkoušení a já s nimi tak měl možnost strávit poměrně dost času, za který se mi docela dostaly pod kůži, je na čase vás s nimi seznámit. Pojďme tedy na to.
Plaud Note Pro: Když chcete záznamník, který myslí spolu s vámi
Plaud Note Pro je zařízení, u kterého je hned jasné, že nejde o klasický diktafon. Ostatně, už samotné provedení napovídá, že Plaud míří výš. Tělo velikosti platební karty, tloušťka necelé tři milimetry, hliníkové boky a barevný AMOLED displej krytý Gorilla Glass se totiž prostě musí líbit. V kapse nebo v tašce o něm navíc prakticky nevíte, ale přitom máte neustále přehled o tom, co dělá, v jakém je režimu a kolik mu zbývá energie, což je za mě u tohoto typu zařízení dost důležité.
Velmi rychle jsem si zvykl na to, že Note Pro vlastně přestanu vnímat. Stačí ho totiž jen položí na stůl, jedním stiskem spustit nahrávání, které potvrdí jemná vibrace, a tím to pro vás končí. Na schůzkách nebo při delších rozhovorech jsem se přistihl, že po pár minutách úplně zapomenu, že je záznamník zapnutý. A to je přesně ten moment, kdy takové zařízení dává smysl. Absolutně totiž neodvádí pozornost, ale tiše dělá svou práci.
Zásadní roli tady hraje zvuk. Čtyři MEMS mikrofony s AI beamformingem nejsou marketingová nálepka, ale funkční celek, který dokáže dynamicky rozpoznat, odkud hlas přichází, potlačit šum, ozvěnu i ruchy v okolí a vytvořit překvapivě čistý záznam i v prostředí, které k tomu není ideální. Kavárna, otevřená kancelář nebo menší zasedačka s horší akustikou tak nejsou pro Note Pro problém. Plaud navíc uvádí dosah až pět metrů a v praxi to není přehnané číslo. I z takovéto vzdálenosti nahrávaný hlas je čistý, oddělený od dalších a jeho následný přepis dává smysl.
Velkým plusem je i to, že si s nahrávkou můžete dodatečně pohrát. AI potlačení šumu má tři úrovně a lze ho aplikovat zpětně. Pokud se k záznamu vrátíte až po delší době a zjistíte, že by si zasloužil ještě trochu „učesat“, není problém. Nemusíte nic nahrávat znovu, jen doladíte výsledek.
Telefonní hovory: Funkce, kterou oceníte až ve chvíli, kdy ji máte
Jednou z nejzajímavějších funkcí Note Pro je hardwarové nahrávání telefonních hovorů pomocí kontaktního mikrofonu. Zní to možná nenápadně, ale v praxi je to obrovská výhoda. Záznamník sám pozná, že telefonujete, automaticky přepne režim a nahraje obě strany hovoru v překvapivě dobré kvalitě. Nemusíte tak řešit žádné aplikace třetích stran, omezení systému nebo složité nastavování.
Upřímně řečeno, během používání se mi několikrát stalo, že jsem si až zpětně uvědomil, jak moc se tahle funkce hodí. Typicky u delších pracovních hovorů, kde padá spousta detailů, termínů a nápadů se tato funkce hodí opravdu dost. Místo horečného zapisování se totiž můžete soustředit na samotný rozhovor s vědomím, že se k němu kdykoliv vrátíte a navíc dostanete automatický přepis i souhrn. A když budu úplně upřímný, záznam lze brát do jisté míry i jako jakousi berličku ve chvíli, kdy už nejste schopni úplně udržet pozornost, což se mě osobně stává zejména při podvečerních hovorech docela často. Po celodenní práci je totiž soustředění už složité a právě v tuto chvíli přichází na scénu genialita Plaudu.
Aplikace Plaud: Místo, kde se z nahrávek stávají znalosti
Hardware je ale u Plaudu jen polovina příběhu. Tou druhou je aplikace, která prošla s nedávno vydanou verzí 3.0 zásadní proměnou. Nejde už jen o seznam nahrávek a jejich přepis. Plaud se v ní nově snaží vytvořit pracovní prostor, kde se propojuje zvuk, text, poznámky, obrázky i zvýraznění.
Záznamy se automaticky organizují do projektů, ke kterým lze přidávat další kontext. AI na základě toho vytváří souhrny, akční body nebo to-do listy. Důležité ale je, že AI tady není vtíravá. Pokud tedy chcete jen rychlý přepis a krátké shrnutí, dostanete ho. Pokud si naopak dáte tu práci a začnete s daty pracovat hlouběji, Plaud vám to vrátí ve formě mnohem přesnějších výstupů. Zkrátka a dobře, takový virtuální asistent, který vám nebude odporovat. A to v ničem. Potěší totiž třeba i možnost do přepisů vkládat vlastní poznámky i obrázky a integrovat tak vaše další data a myšlenky do těch zaznamenaných Plaudem.
Osobně se mi osvědčilo používat projekty u dlouhodobějších témat. Všechny související schůzky, hovory a poznámky jsou totiž díky nim na jednom místě a po čase se k nim dá vrátit bez zdlouhavého hledání. To je přesně ten rozdíl oproti klasickým diktafonům, kde se záznamy sice hromadí, ale jejich skutečná hodnota rychle mizí. A díky přehlednosti aplikace jste se schopni i v dlouhodobých úkolech poměrně dobře zorientovat.
Pokud se pak ptáte, co za vším tímto kouzlem stojí, odpověď je jednoduchá – chytrá kombinace AI modelů. Plaud totiž využívá špičkové jazykové modely jako GPT, Claude nebo Gemini a podporuje 112 jazyků včetně češtiny a slovenštiny. Základní verze aplikace je zdarma a nabízí 300 minut přepisu měsíčně, což je pro řadu uživatelů víc než dostačující. Pokud potřebujete víc, jsou k dispozici placené tarify, ale důležité je, že bez předplatného není Plaud jen nepoužitelná krabička. Pro úplnost se pak sluší dodat, že pro Plaud Note Pro a Plaud Note Pin (o kterém se dočtete níže) je samozřejmě aplikace stejná a tedy to, co píšu zde, platí i pro produkt níže,
Samostatnou kapitolou je pak bezpečnost. Data jsou ukládána na servery Amazon AWS, zařízení i služby splňují GDPR, HIPAA, SOC2 i normy kyberbezpečnosti EN18031. Po uploadu do cloudu se záznam ze zařízení smaže, takže ani při ztrátě nehrozí zneužití citlivých informací. To je přesně ten typ detailu, který oceníte až ve chvíli, kdy záznamník používáte k práci. A nebavíme se přitom jen o práci ve vládě, na úřadech či v jaderných elektrárnách. Ani já totiž úplně nechci, aby se věci, se kterými pracuji, dostaly do nepovolaných rukou, což díky zabezpečení nehrozí.
Plaud Note Pro lze zakoupit zde
Plaud Note Pin: Nenápadný společník, který je s vámi celý den
Zatímco Note Pro je silný pracovní nástroj, Plaud Note Pin jde jinou cestou. Je menší, nositelný a navržený tak, aby s vámi byl prakticky neustále. A to doslova. Připnete ho na oblečení, hodíte do kapsy nebo na batoh a velmi rychle přestanete řešit, že ho vůbec máte.
Ovládání tohoto gadgetu je přitom maximálně jednoduché. Jeden fyzický stisk s haptickou odezvou spustí nahrávání, druhý ho ukončí. Právě tahle jednoduchost je pak pro mě osobně důvod, proč jsem Note Pin používal častěji než klasický diktafon v telefonu. Protože když vás něco napadne při chůzi, cestování nebo během rozhovoru, který původně ani neměl být „oficiální“, prostě ho zapnete a dál to neřešíte.
Pin vydrží až 20 hodin nepřetržitého nahrávání nebo zhruba 40 dní v pohotovostním režimu, takže se nemusíte bát, že by vás zradil ve chvíli, kdy ho potřebujete. Dvojice mikrofonů s AI algoritmy si dobře poradí s okolním hlukem a přepis je ve většině situací velmi přesný. Velkým plusem je chytrá identifikace řečníků pomocí štítků, takže při zpětném čtení přesně víte, kdo co řekl, aniž byste to museli ručně dohledávat.
AI, integrace a práce s daty bez zbytečných bariér
I Note Pin těží z velmi široké podpory jazykových modelů – GPT-4.1, Claude 3.7 a 4, Gemini 2.5 Pro i Flash. Díky tomu nejde jen o přepis a souhrn, ale i o možnost se k datům vracet formou dotazů. Můžete si nechat vypsat klíčové body z konkrétní schůzky, shrnout přednášku nebo vytvořit myšlenkovou mapu. Velkou výhodou je také integrace s dalšími službami. Notion, Google, Microsoft a další platformy jsou podporované přímo, takže data z Plaudu nemusí zůstávat uzavřená v jedné aplikaci. Sdílení, export a práce napříč ekosystémy navíc funguje překvapivě hladce, což upřímně řečeno není vždy tak úplně standardem.
Co se týče předplatného, Plaud k tomu přistupuje poměrně rozumně. Základní plán Starter je zdarma a nabízí 300 minut přepisu i většinu funkcí. Plán Pro přidává více minut, vlastní šablony a funkci Ask AI, Unlimited pak ruší limity úplně. Důležité ale je, že i bez placení má Note Pin reálnou hodnotu a pro mé využití naprosto bohatě starší.
Plaud Note Pin lze zakoupit zde
Resumé: dva produkty, jedna filozofie
Plaud Note Pro a Plaud Note Pin nejsou konkurenti, ale spíš dva různé přístupy ke stejnému problému. Note Pro je ideální pro ty, kteří chtějí maximální kvalitu záznamu, nahrávání telefonních hovorů a systematickou práci s projekty. Note Pin je naopak perfektní společník pro každodenní nošení a zachycení myšlenek bez přemýšlení.
Společným jmenovatelem je snaha posunout záznam hlasu od pasivního ukládání k aktivní práci s informacemi. Plaud se nesnaží jen nahrávat, ale snaží se porozumět. A právě v tom je jeho největší síla. Pokud tedy hledáte AI záznamník, který vám nebude jen archivovat minulost, ale pomůže vám z ní vytěžit maximum pro budoucnost, Plaud patří mezi nejzajímavější řešení, která dnes na trhu najdete. Za sebe tedy mohu tyto produkty rozhodně doporučit, přičemž to, jaký je lepší, vzhledem k odlišnému přístupu „k věci“ nelze samozřejmě říci. Záleží totiž na tom, jaký typ využití je pro vás klíčový.
