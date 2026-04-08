Apple míří před soud! Měl tajně stahovat miliony videí z YouTube pro trénink AI

Ačkoliv je Apple obecně vnímán jako společnost, která se svou umělou inteligencí zaspala, vypadá to, že kvůli ní bude muset jít před soud. Skupinová žaloba podaná firmami Ted Entertainment, Matt Fisher a Golfholics totiž tvrdí, že Apple použil dataset obsahující miliony videí z YouTube k tréninku svého AI modelu, jak bylo uvedeno ve studii publikované koncem roku 2024.
Žaloba konkrétně uvádí, že Apple obcházel ochrany proti stahování obsahu na YouTube a stáhl miliony videí, přičemž výzkumný tým publikoval studii STIV: Scalable Text and Image Conditioned Video Generation, kde se uvádí využití datasetu Panda-70M. Tento dataset funguje jako index videí s URL, identifikátory a časovými značkami, přičemž každé video mohlo být rozděleno na několik klipů. Podle žaloby každé získání klipu představuje samostatný zásah do ochrany obsahu YouTube.
Žalobci tvrdí, že jejich obsah se v datasetu objevil více než 500krát a žádají, aby byli jako třída zastupováni při hromadné žalobě. Hlavním bodem žaloby je tvrzení, že Apple sice dataset pouze poskytoval odkazy na videa, ale přesto obcházel ochrany YouTube, aby získal samotný obsah a použil jej pro trénink AI.
Vedle Applu jsou žaloby podány také proti Amazonu a OpenAI, které podle žalobců rovněž využily dataset Panda-70M při tréninku svých AI modelů. Celá záležitost tak upozorňuje na rostoucí právní otázky ohledně využívání autorsky chráněného obsahu pro trénink AI a možného obcházení ochranných mechanismů online platforem. S trochou nadsázky se však dá říci, že zatímco OpenAI má alespoň hmatatelné výsledky na poli AI, které denně využívají miliony lidí, Apple je v tomto závodě jednak pozadu a jednak za něj ještě bude pykat.