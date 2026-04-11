Nejzajímavější Apple spekulace týdne: Černá v nedohlednu, AI tvoří zkratky a klávesnice dostane rozum

Z Applu se v posledních dnech ozývá hned několik zajímavých zákulisních informací. Zatímco iPhone 18 Pro má podle všeho definitivně opustit tradiční černou barvu, iOS 27 by mohl výrazně změnit práci s automatizacemi i psaním na klávesnici. A pokud se tyto úniky potvrdí, půjde o změny, které zasáhnou každodenní používání víc, než by se na první pohled zdálo.
iPhone 18 Pro bez černé? Apple zjevně mění strategii
Apple si v posledních letech zakládal na tom, že u Pro modelů vždy nabídne alespoň jednu „bezpečnou“ variantu – tedy černou nebo tmavě šedou. Jenže už u iPhonu 17 Pro jsme v tomto směru viděli odklon a podle aktuálních úniků to nevypadá, že by šlo jen o jednorázový experiment. Naopak, iPhone 18 Pro má podle důvěryhodných zdrojů přijít bez jakékoliv černé varianty, což je u Applu poměrně radikální krok. Místo ní se testují výraznější odstíny, přičemž nejčastěji se skloňuje tmavě červená, která by měla působit prémiově, ale zároveň odlišně od všeho, co Apple v posledních letech nabízel.
Fotogalerie
Zajímavé je, že Apple tímto krokem vlastně trochu riskuje. Černá byla vždy sázka na jistotu – barva, po které sáhne člověk, když nechce experimentovat. Na druhou stranu, když se člověk podívá na reakce kolem iPhonu 17 Pro, je vidět, že odvážnější barevná paleta si své publikum našla. A Apple zjevně cítí, že může jít ještě dál. Paradoxně přitom u chystaného skládacího iPhonu chce vsadit na přesný opak – tedy konzervativní černou a bílou. Dává to smysl: nová forma, ale jistý vzhled. U Pro modelů je to naopak – známý formát, ale nová identita.
Zkratky na steroidech: AI vám je vytvoří sama
Aplikace Zkratky patří mezi ty nástroje, které jsou extrémně silné, ale zároveň pro spoustu lidí zbytečně složité. Pokud jste si někdy zkoušeli vytvořit vlastní automatizaci, víte, že bez určité trpělivosti a ochoty experimentovat se v ní člověk docela snadno ztratí. A právě to chce Apple podle všeho změnit. V iOS 27 by měla dorazit funkce, která umožní vytvářet akce pomocí Apple Intelligence – tedy jednoduše řečeno tím, že řeknete, co chcete, a systém to za vás sestaví.
V praxi by to mohlo fungovat třeba tak, že řeknete „pošli zprávu, když dorazím domů a zapni světla“ a iPhone z toho sám vytvoří kompletní zkratku. To je obrovský posun oproti současnosti, kdy je potřeba jednotlivé kroky ručně skládat. Apple tím vlastně dělá to, co se snaží dělat dlouhodobě, tedy vezme pokročilou funkci a schová její složitost pod jednoduché rozhraní. Zároveň to zapadá do širšího obrazu iOS 27, kde se očekává i výrazně chytřejší Siri fungující jako plnohodnotný konverzační asistent.
Fotogalerie #2
Klávesnice, která konečně přemýšlí
Klávesnice na iPhonu je jedna z těch věcí, které používáme každý den, ale málokdy se o nich mluví – dokud nezačnou dělat chyby. Apple ji sice postupně vylepšuje, ale konkurence, zejména nástroje jako Grammarly, ukazuje, že prostor pro posun tu pořád je. A přesně tím směrem se má iOS 27 vydat. Podle dostupných informací Apple testuje systém, který nebude jen opravovat překlepy, ale aktivně navrhovat alternativní formulace.
To znamená, že při psaní vám iPhone neposkytne jen opravu slova, ale i návrh, jak větu říct lépe. Může jít o drobnosti, ale i o stylové úpravy, třeba když napíšete něco kostrbatě, systém nabídne plynulejší variantu. Pokud za tím bude stát Apple Intelligence, zapadá to do celkového obrázku. Apple totiž potřebuje AI dostat do běžného používání tak, aby nebyla „navíc“, ale přirozeně pomáhala. A klávesnice je pro to ideální místo. Zajímavé je, že Apple si zatím není jistý, jestli tuto funkci skutečně vydá. To naznačuje, že ji ještě ladí, nebo zvažuje, jak ji správně uchopit, aby nepůsobila rušivě.