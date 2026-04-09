Proč Apple Vision Pro selhal? Důvodem prý není cena, ale prodejci v Apple Storech!

Nová kniha reportéra Noama Scheibera s názvem Mutiny odhaluje, proč byl start prodeje Apple Vision Pro začátkem roku 2024 takovým zklamáním. Jde o poměrně silné tvrzení, neboť podle autora za tím nestojí jen cena 3 500 dolarů, ale hlavně úpadek kvality personálu v Apple Storech.
Apple se totiž za poslední dekádu odklonil od vize Steva Jobse a začal na svých lidech v první linii šetřit, což se mu při uvádění takto složitého produktu mělo vymstít. Příprava prodejců připomínala spíše zmatenou tajnou operaci. Přestože Apple pozval stovky zaměstnanců do svého sídla, mnozí dostali na vyzkoušení headsetu sotva dvacet minut.
Samotná ukázka pro zákazníky přitom byla technicky nesmírně náročná. Zahrnovala skenování obličeje a výběr z celkem 25 druhů těsnění. Kvůli špatnému zaškolení se tak běžně stávalo, že prodejci zákazníkům nevědomky ukazovali rozmazaný obraz, protože headset prostě a jednoduše špatně nasadili.
Změna kultury pod Timem Cookem se projevila i v prioritách. Dříve byli prodejci nadšenými experty. Dnes se hraje hlavně na tvrdá čísla, jako je prodej pojištění AppleCare+. Zaměstnanci si navíc Vision Pro kvůli vysoké ceně nemohli dovolit ani se slevou, takže k produktu neměli žádný vztah.
Výsledek? V roce 2024 se prodalo méně než 500 tisíc kusů, což je proti 10 milionům Apple Watch v jejich prvním roce žalostné. Apple zkrátka zapomněl, že i ten nejlepší hardware potřebuje k úspěchu lidi, kteří mu rozumí. Za mě je faktorů nevalných prodejů více. Jasně, vysoká cena je problém číslo jedna. Ovšem produkt prostě není pro každého. Je velký, musí být neustále napájen skrze externí baterii (potažmo zásuvku, do které je baterie zapojena) a jeho použití je dnes velmi omezené.