Z Maců mini a Studio se stává nedostatkové zboží! Dodací doby rostou na měsíce

Zájemci o výkonnější konfigurace počítačů Mac mini a Mac Studio čelí extrémním čekacím lhůtám. Americký jablečný online obchod aktuálně uvádí odhad doručení u modelů s vyšší kapacitou operační paměti v řádu 4 až 5 měsíců. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že se tak děje kvůli nedostatku paměťových čipů, která je vyvolána obrovskou poptávkou firem stavějících servery pro AI.
Například Mac mini s čipem M4 Pro a 64 GB RAM má aktuálně odhadovanou dobu dodání 16 až 18 týdnů (stejně tak hlásí česká mutace Apple Online Storu). Problémy se však nevyhýbají ani základním modelům. Dokonce i nejlevnější Mac mini s 16 GB RAM ukazuje měsíční dodání (u nás 22. až 29. dubna).
Ještě horší je situace u profesionálního Macu Studio s čipem M3 Ultra a 256 GB RAM, kde se doručení odhaduje na srpen až září (stejně tak u nás). Apple na nedostatek komponent již dříve reagoval tím, že z nabídky Macu Studio zcela odstranil nejvyšší konfiguraci s 512 GB RAM. A zároveň zvýšil ceny u paměťových příplatků.
I když je na místě říct, že se ceny paměťových čipů na světových trzích začínají stabilizovat, stále se drží vysoko nad průměrem. Výrobci jako Samsung nebo SK Hynix totiž upřednostňují produkci specializovaných pamětí pro AI akcelerátory. A na běžné uživatele se tak dostává jen pramálo kusů.
Vzhledem k tomu, že poptávka po lokálním spouštění AI modelů na straně uživatelů roste, nelze v nejbližší době očekávat, že by se dostupnost nabušených Maců výrazně zlepšila. Pokud bych tedy v dohledné době toužil po upgradu Macu mini, zajdu do kamenného obchodu, kde by se s trochou štěstí nějaká ta skladovka ještě najít měla.