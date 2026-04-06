Rychlé poznámky na Macu a iPhonu jsou geniální, stačí jim jen přijít na chuť

Jestli mám něco na Apple produktech opravdu rád, pak je to jejich vzájemná propojitelnost, která mi ani po mnoha letech každodenního používání nepřestává vyrážet dech. Apple navíc neustále přichází s nejrůznějšími vylepšováky, které posouvají úroveň propojitelnosti a obecně pak i uživatelský komfort na vyšší úroveň.
Ne všechny tyto vylepšení se sice musí na první pohled tvářit vyloženě jako revoluční či minimálně zajímavé, jakmile jim však člověk přijde na chuť, rychle zjistí, že je o co stát. Já si třeba za posledních několik týdnů neuvěřitelným způsobem zvykl na funkci Rychlé poznámky, která je sice na Apple produktech k dispozici poměrně dlouho, až když si k ní najdete cestu však oceníte, jak užitečná tato věc je.
Protože mám denně na starost opravdu mnoho věcí, které se leckdy prolínají do dalších týdnů a měsíců (či se v nich opakují) a je tak potřeba je držet v paměti, docela často si zapisuji poznámky. K tomu se mi v minulosti nejvíce osvědčila utilita Lístečky, která je de facto digitální verzí lepících papírků na displej vašeho Macu, které jsou na ploše neustále vidět a vy si do nich můžete zapisovat, co je třeba. Problém nicméně nastal ve chvíli, kdy jsem se potřeboval k nejrůznějším zápiskům dostat i z iPhonu a narazil na to, že iOS verze Lístečků či ani jakákoliv možnost náhledu zápisků v macOS verzi prostě není.
To sice není u všech poznámek úplně problém, některé zápisky však člověk potřebuje mít po ruce ideálně neustále. Řešením jsou v tomto směru Poznámky, které ale nejsou ve srovnání s Lístečky tak intuitivní, protože je musíte spustit a tak podobně. Tedy, ve standardní verzi. Již pár let totiž existuje funkce Rychlé poznámky, kterou lze popsat de facto jako prázdný list papíru skrytý ve výchozím nastavení Macu v jeho pravém dolním rohu, ze kterého jej lze přiblížením kurzoru rychle vytáhnout.
Díky tomu tak má člověk neustále při sobě to, co potřebuje například na denní bázi vkládat do článků (v mém případě odkazy na naše partnerské eshopy) a co víc, díky tomu, že vše běží pod hlavičkou multiplatformní aplikace Poznámky, máte i k rychlým poznámkám přístup z iPhonu či iPadu – samozřejmě jako ke standardnímu poznámkovému záznamu.
Ve výsledku tak máte na Macu rychlý způsob, jak si zapisovat vše potřebné pěkně po ruce, a na iPhonu a iPadu se pak k těmto zápiskům v pohodě dostanete a můžete s nimi díky tomu i dále pracovat, ať už formou editace, kopírování a tak podobně. Ve výsledku se tedy jedná o naprosto geniální vychytávku, která dokáže práci skutečně usnadnit. Jediné, co je u ní třeba, je přijít jí na chuť ve smyslu najít pro ní perfektní využití přesně pro vás. Protože pro běžné zapisování poznámek (kdy například osobně do poznámek házím snad vše od rozměrů potřebných šroubů na zahradu, přes nejrůznější zajímavé odkazy na recepty až po nákupní seznamy) to samozřejmě úplně není. Když ale člověk potřebuje zápisníček pro něco, co potřebuje mít neustále po ruce a jednoduchým přiblížením kurzoru do pravého dolního rohu je schopen tento zápisník hned vytáhnout, je tato funkce naprosto perfektní.