Najděte na iPhonu během pár vteřin vyfocené ručně psané poznámky

Ne vždy mám čas otevřít aplikaci Poznámky a všechno si přepsat. Telefonní číslo, kód ke dveřím nebo rychlý výpočet často jen tak naškrábu na papír a vyfotím. Stejně tak recept opsaný před čtyřiceti lety do školního sešitu – třeba smetanová bábovka od babiččina kamaráda – skončí jednoduše v galerii.
Problém nastává ve chvíli, kdy se mi mezi tím nahromadí stovky dalších snímků: desítky fotek mého morčete, série záběrů oblohy při západu slunce, hromada screenshotů z FlightRadaru a další běžný vizuální provoz. Po dvou měsících pak hledání jedné konkrétní stránky připomíná archeologii. Nativní aplikace Fotky naštěstí umí ručně psaný text na fotografiích automaticky rozpoznat a zpřehlednit.
Automatické album „Rukopis“
Jakmile iPhone detekuje na snímku rukopis, zařadí ho do speciálního alba.
Postup k jeho otevření:
- Otevřete aplikaci Fotky.
- Přejděte do sekce Alba.
- Vyhledejte album Rukopis.
Klepněte na něj a zobrazí se všechny fotografie s rozpoznaným ručně psaným textem. Album se vytvoří automaticky – není potřeba nic nastavovat. Stačí fotografii pořídit.
Fotogalerie
Vyhledávání podle konkrétního slova
Ještě praktičtější je klasické vyhledávání. Do pole lupy v aplikaci Fotky lze zadat konkrétní výraz – například:
- příjmení,
- název receptu,
- část telefonního čísla,
- konkrétní ingredienci.
Systém projde nejen názvy souborů a metadata, ale i rozpoznaný ručně psaný text na fotografiích. Pokud se hledané slovo na stránce nachází, fotografie se zobrazí mezi výsledky. To výrazně zjednodušuje práci s papírovými poznámkami, které byly pouze vyfoceny bez další organizace. Je ale klíčové, aby rukopis byl čitelný, jinak se šance na nalezení té správné fotky výrazně snižují.
iPhone dokáže automaticky převést ručně psané poznámky na fotografiích do vyhledatelné podoby. Album „Rukopis“ a chytré vyhledávání výrazně urychlují orientaci v galerii – i tehdy, když je plná všeho možného od domácích mazlíčků po letecké screenshoty.