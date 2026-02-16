Apple znovu předběhl Samsung. Čísla z posledního fiskálního roku ukazují jasného vítěze

Souboj mezi Apple a Samsung Electronics je jedním z nejdéle trvajících rivalit v moderní technologii. Jednou vede jeden, podruhé druhý. Jenže poslední fiskální výsledky ukazují moment, který může být symbolický. Apple podle dostupných dat z globálních trackerů dodal přibližně 243 milionů iPhonů, zatímco Samsung zůstal těsně za ním s přibližně 240 miliony kusů. Rozdíl není dramatický, ale v globálním měřítku je zásadní, znamená návrat Applu na první místo v dodávkách smartphonů.
Tento náskok navíc není jen o objemu. Apple si měl podle zveřejněných finančních výsledků připsat přibližně 19% podíl na globálním trhu. Ještě výraznější je rozdíl v tržbách. Zatímco Apple generoval tržby kolem 416 miliard dolarů, Samsung se pohyboval výrazně níže, přibližně na úrovni 233 miliard dolarů. To není jen kosmetický rozdíl. To je jiná liga finanční síly.
Když se podíváme na čistý zisk, rozdíl je ještě výraznější. Apple měl dosáhnout přibližně 102 miliard dolarů čistého zisku, což je násobně více než konkurence. V praxi to znamená, že Apple nevítězí jen v počtu prodaných zařízení, ale i v efektivitě svého byznys modelu. Každý prodaný iPhone přináší vyšší marži než většina zařízení konkurence.
Zásadní je i tržní hodnota firmy. Ocenění Applu se pohybuje kolem hranice 3,8 bilionu dolarů. To není jen číslo pro titulky. Je to vyjádření důvěry investorů v budoucí růst, stabilitu a schopnost generovat dlouhodobé cash flow. Samsung je technologický gigant s obrovským portfoliem od polovodičů přes displeje až po domácí spotřebiče, ale z hlediska valuace je Apple v jiné dimenzi.
Důležitým faktorem je také investice do budoucnosti. Apple dlouhodobě navyšuje výdaje na výzkum a vývoj. Vyšší R&D rozpočty naznačují, že firma sází na další technologické vlny , od vlastních čipů přes umělou inteligenci až po služby a potenciální nové produktové kategorie. K tomu je nutné připočítat obrovskou instalovanou základnu více než 2,5 miliardy aktivních zařízení po celém světě. To je ekosystém, který vytváří opakující se příjmy ze služeb, předplatného a digitálního obsahu.
Na druhé straně Samsung zůstává extrémně silným hráčem, zejména díky širokému portfoliu zařízení ve všech cenových segmentech. Zatímco Apple dominuje prémiovému trhu, Samsung pokrývá celé spektrum, od dostupných modelů po špičkové skládací telefony. To mu umožňuje oslovovat širší skupinu zákazníků globálně, zejména na rozvíjejících se trzích.
Rozdíl v přístupu je zřejmý. Apple sází na vertikálně integrovaný model, kontrolu hardwaru, softwaru i služeb. Samsung operuje diverzifikovaněji a zároveň dodává klíčové komponenty i konkurenci. Ironií je, že některé součástky uvnitř iPhonů pocházejí právě od Samsungu.
Otázkou zůstává, co je skutečným měřítkem úspěchu. Je to počet prodaných kusů? Tržby? Zisk? Nebo dlouhodobá hodnota pro zákazníka? Apple dokázal spojit prémiový positioning s masovým dosahem. To je kombinace, která je mimořádně těžko napodobitelná. Zároveň však vyšší cena zařízení automaticky neznamená lepší poměr hodnoty a ceny pro každého uživatele.
Trh smartphonů už dávno není o explozivním růstu jako před deseti lety. Dnes jde spíše o boj o loajalitu, služby a udržení zákazníků v ekosystému. Apple má výhodu silného propojení zařízení a služeb, Samsung zase těží z flexibility a technologické šíře. Poslední fiskální rok tak ukazuje víc než jen změnu pořadí. Ukazuje, že strategie zaměřená na prémiový segment, vysoké marže a silný ekosystém může dlouhodobě přinášet dominantní finanční výsledky. Zároveň ale potvrzuje, že rozdíly v dodávkách jsou minimální a boj o první místo zůstává otevřený. Z pohledu investora jsou čísla jasná. Z pohledu zákazníka však může být odpověď jiná. Nabízí vyšší hodnota uzavřený, stabilní ekosystém Applu, nebo širší nabídka zařízení a cenová flexibilita Samsungu? To už záleží na prioritách každého uživatele. Jedno je ale jisté: souboj těchto dvou gigantů zůstává jedním z nejdůležitějších příběhů technologického světa a každé nové fiskální období může přinést další obrat.