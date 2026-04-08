Takto šel čas s iPhony. Prohlédněte si jejich časovou linii včetně barev, cen i funkcí

Jak se vlastně vyvíjel iPhone od prvního modelu až po dnešek? Kolik měl kdy barev, jak rostly displeje nebo kdy Apple začal odstraňovat jednotlivé prvky? Na tyto otázky odpovídá nový interaktivní projekt od sheets.works, který mapuje historii iPhonu opravdu do detailu.
Projekt s názvem „Every iPhone Ever Made“ mapuje celkem 19 let vývoje a 52 různých modelů. Na první pohled zaujme hlavně tím, že ukazuje všechny iPhony vedle sebe ve správném měřítku. Člověk si tak hned uvědomí, jak dramaticky se měnily velikosti zařízení. Nejde ale jen o vizuální srovnání. U každého modelu najdete rok uvedení, základní parametry i původní tapetu, což je detail, který dokáže docela spolehlivě vrátit konkrétní období.
Zajímavě zpracovaná je i část věnovaná klíčovým milníkům. Projekt vyzdvihuje jedenáct momentů, které ovlivnily víc generací iPhonů. Nechybí příchod Retina displeje, první větší model v podobě iPhonu 6 Plus nebo výrazná změna designu s příchodem iPhonu X. Díky tomu si lze rychle projít, kdy se iPhone posouval dopředu skokově a kdy šlo spíš o postupné úpravy.
Hodně vypovídající je graf vývoje cen. Ukazuje základní i nejdražší varianty v jednotlivých letech a poměrně jasně z něj vychází, jak se cenová hladina postupně posouvala. Vedle toho projekt obsahuje i sekci nazvanou „The Graveyard“, která shrnuje funkce a prvky, které Apple postupně odstranil. Patří sem například 30pinový konektor, klasický sluchátkový jack nebo technologie 3D Touch. Vše je přehledně na jednom místě, takže si člověk rychle uvědomí, jak moc se filozofie zařízení změnila.
Nechybí ani kompletní přehled barev napříč jednotlivými modely. U novějších iPhonů, kde Apple často experimentuje s odstíny, je to překvapivě zajímavá část. Projekt navíc umožňuje rozkliknout každý model zvlášť a zobrazit detailní technické specifikace včetně velikosti displeje, kapacity baterie, procesoru nebo fotoaparátu.
Podobné projekty často sklouznou k tomu, že vypadají hezky, ale praktická hodnota je menší. Tady to funguje jinak. Kombinace vizuálního přehledu a konkrétních dat dává smysl jak pro někoho, kdo iPhone sleduje dlouhodobě, tak pro člověka, který se chce jen rychle zorientovat. Navíc je to přesně ten typ stránky, u které se člověk „zasekne“ déle, než původně plánoval.