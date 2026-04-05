Ambientní hudba v Apple Music: Funkce, která dokáže změnit atmosféru během pár vteřin

A. Amaya Tomanová
S novějšími verzemi iOS přidal Apple do ekosystému Apple Music zajímavou drobnost, která není na první pohled příliš viditelná, ale v praxi může být překvapivě užitečná. Jmenuje se Ambient Music a jde o rychlý přístup k hudebním playlistům určeným pro relaxaci, soustředění nebo usínání.

Na rozdíl od klasického procházení Apple Music se k této hudbě dostanete přímo z Ovládacího centra, tedy z místa, kam většina lidí chodí spíš kvůli jasu displeje, Wi-Fi nebo rychlému spuštění fotoaparátu. Apple tu ale nově nabízí i tlačítko, které okamžitě spustí hudební kulisu podle nálady nebo situace.

Jak Ambient Music funguje

Princip je jednoduchý. Po přidání ovládacího prvku do Ovládacího centra si můžete jedním klepnutím spustit některý z připravených playlistů. Apple aktuálně nabízí čtyři hlavní režimy:

  • Spánek
  • Odpočinková hudba
  • Produktivita
  • Pocit pohody

Hudba se přehrává přes standardní systémový přehrávač, takže funguje stejně jako běžná skladba z Apple Music. Můžete ji například poslat přes AirPlay do reproduktoru nebo ji nechat hrát při práci na pozadí.

Zajímavé je, že Ambient Music není samostatná aplikace ani nová sekce v Apple Music. Apple ji spíš pojímá jako rychlý systémový nástroj – podobně jako třeba rozpoznávání hudby pomocí Shazamu.

Jak přidat ambientní hudbu do Ovládacího centra

Pokud ji chcete používat, stačí pár kroků:

  • Otevřete Ovládací centrum.
  • Klepněte na + v levém horním rohu pro úpravu.
  • Ve spodní části vyberte Přidat ovládací prvek.
  • Najděte sekci Ambientní hudba.
  • Vyberte požadované varianty (Spánek, Odpočinek, Produktivita nebo Pocit pohody).

Poté se nové tlačítko objeví přímo mezi ostatními ovládacími prvky.

iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 1
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 2
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 3
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 4
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 5
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 6
iOS 18.4 Ambientni hudba iOS 18.4 Ambientni hudba 7
Ambientni hudba iOS 26 1 Ambientni hudba iOS 26 1
Ambientni hudba iOS 26 2 Ambientni hudba iOS 26 2
Ambientni hudba iOS 26 3 Ambientni hudba iOS 26 3
Ambientni hudba iOS 26 4 Ambientni hudba iOS 26 4
Ambientni hudba iOS 26 5 Ambientni hudba iOS 26 5
Hudba jako kulisa pro práci i odpočinek

Ambientní hudba není v hudebním světě žádnou novinkou. Podobné playlisty existují roky a používají je lidé při studiu, meditaci nebo třeba při večerním čtení. Apple ale zvolil zajímavý přístup – místo další záložky v aplikaci vytvořil rychlý systémový přepínač.

