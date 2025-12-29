Jak na iPhonu přizpůsobit Ovládací centrum

Ovládací centrum patří mezi nejpoužívanější části systému iOS. Právě odsud rychle zapínáme Wi-Fi, Bluetooth, režim letadlo, ovládáme hudbu, jas displeje nebo třeba svítilnu. Málokdo ale ví, že si jeho podobu může upravit přesně podle svých potřeb. Díky tomu budete mít po ruce jen ty funkce, které skutečně používáte – a přesně tam, kde je chcete mít.
Ovládací centrum jako osobní rozcestník funkcí
Zatímco dříve bylo Ovládací centrum pevně dané, dnes je plně přizpůsobitelné. Můžete si do něj přidat další ovládací prvky, upravit jejich pořadí i změnit jejich velikost. Výsledkem je prostředí, které odpovídá vašemu stylu používání iPhonu – ať už často nahráváte obrazovku, ovládáte chytrou domácnost nebo potřebujete rychlý přístup k režimu Soustředění.
Jak přidávat nové ovládací prvky
Pokud chcete do Ovládacího centra přidat další funkce, postup je velmi jednoduchý:
- Otevřete Ovládací centrum
- Klepněte na ikonu „+“ v levém horním rohu
- Ve spodní části displeje zvolte možnost Přidat ovládací prvek
- Vyberte prvek, který chcete přidat – ihned se objeví v Ovládacím centru
Fotogalerie
Můžete si tak přidat například diktafon, kalkulačku, ovladače pro chytrou domácnost, režimy soustředění nebo třeba rychlou poznámku.
Jak změnit pořadí prvků
Aby bylo ovládání co nejrychlejší, můžete si jednotlivé panely seřadit podle důležitosti:
- Stačí podržet prstem ikonu konkrétního prvku
- A poté ji přesunout na libovolné místo
Nejpoužívanější funkce si tak můžete dát úplně nahoru, aby byly dostupné okamžitě po otevření Ovládacího centra.
Jak upravit velikost panelů
Velkou výhodou je také možnost měnit velikost některých ovládacích prvků:
- Jemně zatáhněte za okraj panelu prstem
- Tím jej zvětšíte nebo zmenšíte podle potřeby
Díky tomu získáte například větší ovládání hudby nebo výraznější posuvník jasu. Přizpůsobení Ovládacího centra je drobnost, která ale dokáže výrazně zpříjemnit každodenní používání iPhonu. Během pár minut si vytvoříte rychlou nabídku přesně podle svých potřeb, bez zbytečných prvků navíc. Ať už používáte iPhone hlavně pro práci, zábavu nebo chytrou domácnost, správně nastavené Ovládací centrum vám ušetří čas i zbytečné klepání po displeji.