iPhone Fold dorazí později než iPhone 18 Pro! Apple si zřejmě zopakuje scénář s iPhonem X

Představení prvního ohebného iPhone už nějakou dobu visí ve vzduchu a čím dál víc to vypadá, že se ho letos skutečně dočkáme. Jenže pokud čekáte, že si ho pořídíte hned v září společně s novými iPhony 18 Pro, budete si muset nejspíš chvíli počkat. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu je totiž „bez pochyb“ jasné, že iPhone Fold dorazí na trh o něco později. A protože se jedná už o druhé potvrzení této skutečnosti, zdá se být pozdější příchod telefonu dost pravděpodobný.
Gurman se o zpoždění iPhonu Fold zmínil během živého Q&A a v zásadě potvrdil to, o čem se začalo mluvit už minulý týden. Tehdy analytik z Barclays přišel s informací, že by se uvedení skládacího iPhonu mohlo posunout klidně až na prosinec. Původně se sice i v Applu počítalo s klasickým scénářem, tedy představením v září a dostupností krátce poté, situace se však změnila. Skládací telefony totiž patří k technologicky vůbec nejsložitějším zařízením, která dnes vznikají, a jejich displeje jsou kapitola sama o sobě. Apple navíc u podobně zásadních novinek tradičně neriskuje a raději si nechá více času na doladění detailů. Výroba mu tedy zabere více času, což prodeje mírně odsune.
S trochou nadsázky se však skoro až chce říci, že se nejedná o nic nového pod sluncem. Přesně tenhle scénáře jsme totiž viděli už v minulosti například u iPhone X coby dalšího zlomového modelu v historii Applu. Ten sice kalifornský gigant představil společně s dalšími modely v září 2017, ale na pulty obchodů se dostal až na začátku listopadu. A velmi podobný scénář se teď rýsuje i u iPhonu Fold, u kterého by mělo proběhnout představení klasicky v září po boku iPhonů 18 Pro, ale samotný prodej se může klidně posunout až na říjen, listopad, nebo v krajním případě až na prosinec. Tak či tak, do Vánoc chce (a musí) Apple vše stihnout.
Jak už však píšu výše, ve výsledku se není čemu divit. Nový typ zařízení je totiž vždycky obrovský krok do neznáma a u skládacího zařízení to platí dvojnásob. Pokud tedy Apple skutečně Fold letos ukáže, půjde o jednu z největších změn iPhonu za poslední roky, na kterou si zkrátka budeme muset počkat o něco déle než obvykle. Pokud ale toto čekání zaručí, že bude výsledek naprosto perfektní, nemám s tím coby letitý Apple uživatel žádný problém.